In drei Wochen könnte die AfD bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg stark abschneiden. Doch alle Parteien haben eine Koalition mit den Rechtspopulisten abgelehnt. Zudem möchte die CDU nicht mit Grünen und Linken regieren. Welche Koalitionsoptionen derzeit wahrscheinlich sind, erzählt ZEIT-ONLINE-Politikredakteur Ferdinand Otto im Gespräch mit Erica Zingher.

Gewaltsame Vorfälle an den europäischen Außengrenzen waren schon häufiger in den Medien. Jetzt hat eine Recherche ergeben, dass die EU-Grenzschutzagentur Frontex diese bewusst übersehen und sogar selbst Menschenrechtsverstöße begangen hat. Was genau Frontex vorgeworfen wird und welche Gründe es hierfür gibt, erzählt Veronika Völlinger aus dem Politikressort von ZEIT ONLINE.

Und sonst so? Warum in Sibirien derzeit die Wälder brennen.



Mitarbeit: Johann Stephanowitz, Christina Felschen

Moderation: Erica Zingher



