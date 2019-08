Ob Projektleiterin, Managerin oder Beraterin, ob Anwaltskanzlei oder Autokonzern, Handelskette oder Handwerksbetrieb, Wirtschaftsprüfung oder Logistikunternehmen: In vielen Branchen scheinen Benachteiligung und Belästigung immer noch gang und gäbe zu sein. Zu diesem Ergebnis kommt eine große Recherche von ZEIT und ZEIT ONLINE zur Situation von Frauen in der Arbeitswelt. In fast 1.500 persönlichen Erfahrungsberichten berichten Frauen unter anderem von ungleichem Lohn für gleichwertige Tätigkeit, Diskriminierung wegen Schwangerschaft und Elternzeit und sexueller Belästigung. Warum hilft da die Rechtslage mit dem Gesetz für Lohngleichheit nicht weiter, und was müsste sich ändern? Im Gespräch mit Rita Lauter erklärt die stellvertretende Leiterin des Investigativressorts von ZEIT ONLINE, Astrid Geisler, wie das Team die Recherche angegangen ist – und wie die betroffenen Arbeitgeber auf die Vorwürfe der Frauen reagierten.

Viele haben es herbeigesehnt: Mit der Partie Bayern gegen Hertha BSC startet die Fußball-Bundesliga an diesem Wochenende in die 57. Saison. Einmal mehr gelten der FC Bayern, der sich mehr oder weniger geschickt um Leroy Sané bemüht, und Borussia Dortmund als Titelfavoriten. Kann RB Leipzig den beiden Topklubs gefährlich werden? Und wird der Deutsche Fußball-Bund nach dem Rücktritt von Reinhard Grindel im April unter seinem designierten Präsidenten Fritz Keller, bisher Präsident des SC Freiburg, sein Image aufbessern können – oder ist der Posten mit der Strukturreform gar nicht mehr so bedeutsam? Das ordnet Oliver Fritsch aus dem Sportressort von ZEIT ONLINE ein.

Und sonst so? Der Trump Tower in New York könnte bald an der Obama Avenue stehen



