In Dresden, Potsdam und Erfurt werden bald die Landtage neu gewählt. Schon seit fünf Jahren hat dort auch die AfD Sitze – koalieren möchte nach dieser ersten Legislaturperiode aber niemand mit ihr. Politikredakteur Tilman Steffen hat sich die Auftritte der AfD in den vergangenen Jahren genauer angesehen und festgestellt, dass die sächsische AfD anders auftritt als die in Brandenburg und in Thüringen. Im Gespräch mit Moderator Fabian Scheler zieht er Bilanz über das Verhalten der AfD und erklärt, ob am AfD-Wahlplakat "AfD inspiriert, CDU kopiert" etwas dran ist.

Wie macht man Homo- und Transfeindlichkeit am besten sichtbar? Indem man Betroffene erzählen lässt. Vor einigen Wochen rief ZEIT ONLINE dazu auf, eigene Erfahrungen mit uns zu teilen. Viele sind ihm gefolgt. Ann Kristin Tlusty aus der Community-Redaktion berichtet, wie offen mit ihnen über Erfahrungen von Anfeindungen gesprochen wurde und woher die Anfeindungen stammen.



Und sonst so? Besser genießen mit einem Affogato al Caffé und Was Jetzt!

