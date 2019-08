Israels Militär hat nach eigenen Angaben Ziele im Gazastreifen bombardiert. Die israelische Armee erklärte, am frühen Samstagmorgen habe sie Luftangriffe auf zwei unterirdische Ziele der radikal-islamischen Hamas im Norden und im Zentrum des Gazastreifens geflogen. Einzelheiten nannte sie dabei nicht.

Ein Vertreter der palästinensischen Sicherheitskräfte sagte, ein israelisches Kampfflugzeug habe am frühen Samstagmorgen mindestens drei Ziele im Gazastreifen bombardiert: einen Beobachtungsposten der Hamas in der grenznahen Stadt Beit Hanun, ein ungenanntes Ziel nahe Gaza-Stadt und ein freies Gelände bei Deir al-Balah im Zentrum des Palästinensergebietes. Demnach wurde bei den Angriffen niemand verletzt.

Am Abend zuvor hatte die israelische Armee eine aus dem Gazastreifen abgefeuerte Rakete abgefangen. Die Rakete ist von dem israelischen Abwehrsystem Iron Drome (Eisenkuppel) gestoppt worden. Das Projektil soll keine Schäden verursacht haben. Zuvor hatte die Armee Raketenalarm in der südisraelischen Stadt Sderot und deren Umgebung gemeldet. Nach Angaben eines Armeesprechers war es der erste Raketenangriff aus den Palästinensergebieten seit dem 12. Juli.



Im Mai beschlossene Waffenruhe ist instabil

Anfang Mai hatten Israel und die Hamas unter Vermittlung Ägyptens eine Waffenruhe ausgehandelt, nachdem bei gegenseitigem Beschuss 23 Zivilisten auf palästinensischer und vier auf israelischer Seite getötet wurde. Dennoch kam es seitdem immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen an der Grenze. Vor einer Woche wurden mehrere bewaffnete Palästinenser bei dem Versuch, die Grenze zu überqueren, von der israelischen Armee getötet.

Seit März vergangenen Jahres demonstrieren an der Grenze zu Israel jede Woche Palästinenser gegen die Blockade des Küstenstreifens. Häufig mündeten die Demonstrationen in Zusammenstöße mit der israelischen Armee. Seither wurden mindestens 302 Palästinenser und sieben Israelis getötet. Nach Angaben einer israelischen Armeesprecherin haben am Freitag rund 5.600 Menschen am Grenzzaun protestiert. Einige von ihnen sollen Handgranaten und Sprengsätze auf israelische Soldaten geworfen haben.



Daraufhin habe die Armee "Mittel" zur Auflösung gewalttätiger Versammlungen eingesetzt, sagte die Sprecherin, ohne dies zu präzisieren. Sie wisse nicht, ob die Soldaten dabei von ihren Schusswaffen Gebrauch gemacht hätten. Angaben zu möglichen Toten oder Verletzten machte sie nicht, das palästinensische Gesundheitsministerium sprach von 32 durch Schüsse verletzte Palästinensern.



Humanitäre Lage in Gaza verschlechtert sich

Die humanitäre Lage im Gazastreifen hat sich zuletzt verschlechtert. Nachdem die USA im Herbst vergangenen Jahres die Hilfsgelder für das UN-Palästinenserhilfswerk UNRWA gestrichen haben, droht im Gazastreifen nach Angaben des Hilfswerks eine Hungersnot. US-Präsident Donald Trump strebt ein Investitionsprogramm in dem Gebiet an, hat aber bislang keine Einzelheiten vorgestellt.

Vor zwölf Jahren hatte Israel die Blockade des Küstenstreifens, in dem zwei Millionen Menschen leben, verschärft. Immer wieder stand das Gebiet im Zentrum von bewaffneten Konflikten. 2007 übernahm die Hamas, die von Israel, der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft wird, die Kontrolle über Gaza. Ziel der Hamas ist die Auslöschung Israels. Das Westjordanland, das andere größere Palästinensergebiet im Nahen Osten, wird von der weniger radikalen Organisation Fatah unter der Führung des Palästinenserpräsidenten Mahmud Abbas beherrscht.