Polens rechtsnationale PiS macht seit Wochen Wahlkampf mit der Geschichte. Die Partei von Jarosław Kaczyński, die im Oktober ihre Regierungsmehrheit verteidigen will, fordert von Deutschland rund eine Billion Euro an Reparationen. Die Bundesregierung lehnt das kategorisch ab. Da kommt der 80. Jahrestag des Weltkriegsbeginns an diesem Sonntag für die PiS gerade recht, denn vor dem 1. September ist die Erinnerung an das Grauen der NS-Besatzung überall im Land präsent. Völkerrechtlich sind Reparationen kaum durchzusetzen.



Das weiß sicher auch Kaczyński. Doch die PiS nutzt diese gefühlte Ungerechtigkeit, um patriotische Emotionen anzufachen. "Die Deutschen haben damals alles zerstört", sagt etwa Arkadiusz Mularczyk, der Reparationsbeauftragte der Partei. "Sie haben entschieden, alles vom Erdboden zu tilgen, was mit polnischer Kultur verbunden ist. Es war eine systematische Aktion." Das Problem aus deutscher Sicht ist: Es stimmt, was Mularczyk sagt. Daran ändert der Verweis auf den Wahlkampf und die PiS-Taktik nichts. Am 1. September 1939 überfiel die deutsche Wehrmacht Polen und begann einen nie dagewesenen Vernichtungsfeldzug. Am Ende der NS-Besatzung, die von massenhaftem Terror, Versklavung, Verschleppung und einer gezielten Ausrottung der Eliten gekennzeichnet war, waren rund sechs Millionen Polen tot.



Die wichtigsten Städte waren bis auf die Grundmauern zerstört, allen voran die Hauptstadt Warschau. Die Nationalisten in den Reihen der PiS legen den Finger also lediglich in eine immer noch tiefe deutsch-polnische Wunde. Denn zur Wahrheit gehört auch, dass es "in Deutschland ein hohes Maß an Gleichgültigkeit und Ignoranz unserem direkten Nachbarn Polen gegenüber gibt". So formuliert es der Zeithistoriker Dieter Bingen, der seit 20 Jahren das Polen-Institut in Darmstadt leitet. Umfragen geben ihm recht. Fast zwei von drei Bundesbürgern glauben, das Leid der Polen im Weltkrieg werde ausreichend anerkannt. In Polen ist es umgekehrt. Nicht einmal jeder Dritte sieht dort das historische Leid der eigenen Nation angemessen gewürdigt. Bingen spricht vor diesem Hintergrund von einer "Leerstelle der Empathie in der deutschen Erinnerung", die es dringend zu füllen gelte.



Nur die AfD verweigert sich

Der Mann, der sich genau dies zur Aufgabe gemacht hat, heißt Leo Mausbach. Seit zwei Jahren setzt er sich dafür ein, in Berlin ein Denkmal für die polnischen Opfer der NS-Besatzung zu errichten. "Polen findet in Deutschland kaum statt", sagt der 29-Jährige. Das gelte zwar keineswegs nur für die Geschichte und die Opfer der NS-Vernichtungspolitik. "Aber das historische Leid überschattet nur einmal alles."



Mausbach weiß sehr gut, wovon er spricht. Er hat ein politikwissenschaftliches Doppelstudium in Poznań und Frankfurt/Oder absolviert und lebt mit seiner polnischen Frau in Warschau, wo er bei Außenhandelskammer arbeitet. Nicht zuletzt hat er einen Vater, der sich mit Erinnerungskultur im öffentlichen Raum bestens auskennt: Florian Mausbach war bis 2009 Präsident des Bundesamtes für Bauwesen und hat maßgeblich an der Neugestaltung Berlins als Hauptstadt des vereinten Deutschland mitgewirkt. 2017 starteten die Mausbachs ihre Denkmalinitiative , die inzwischen den Bundestag erreicht hat. Rund 240 Abgeordnete von Union, SPD, FDP, Linkspartei und Grünen haben sich dem Aufruf bereits angeschlossen, darunter Parlamentspräsident Wolfgang Schäuble. Nur die AfD-Fraktion verweigert sich, deren Vorsitzender Alexander Gauland die NS-Zeit einmal als "Vogelschiss in 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte" bezeichnete.



Die Bundesregierung dagegen unterstützt die Idee, und so scheint die Sache der Mausbachs auf einem guten Weg zu sein. Am 1. September wollen Schäuble und seine Warschauer Kollegin, die Sejm-Marschallin Elzbieta Witek, auf dem Askanischen Platz in Berlin unterstützende Reden halten.



Dort soll das Mahnmal seinen Platz finden, direkt vor der Kriegsruine des Anhalter Bahnhofs. Und dennoch: Ein Selbstgänger ist die Entscheidung im Bundestag, die im November fallen könnte, keineswegs. Denn so viele gewichtige Befürworter eines Denkmals für die Polen es gibt, so schwer wiegen die Argumente einiger ernst zu nehmender Kritiker, die sich weit diesseits der Gaulandschen Vogelschissrhetorik bewegen. Dazu zählen vor allem der SPD-Politiker Markus Meckel und der Berliner Historiker Stefan Lehnstaedt, die sich gegen eine "Nationalisierung des Gedenkens" beziehungsweise eine "Zwangsvergemeinschaftung der Opfer" aussprechen.