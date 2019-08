Russische Medienaufseher haben von Google verlangt, Videos ungenehmigter Proteste nicht auf seiner Videoplattform YouTube zu verbreiten. In einem Schreiben fordern sie das Unternehmen auf, zu verhindern, dass für nicht zugelassene Proteste geworben werde. Das teilte die Medienaufsichtsbehörde Roskomnadsor auf ihrer Website mit.



Demzufolge nutzt "eine Reihe von Strukturen", die eigene Kanäle auf YouTube betreiben, Werbeangebote der Plattform. Mit sogenannten Push-Benachrichtigungen werden laut Roskomnadsor Informationen über "gesetzeswidrige Massenveranstaltungen" verbreitet. Push-Benachrichtigungen erreichen auch solche YouTube-Nutzer, die die entsprechenden Kanäle nicht abonnieren. Mehrere YouTube-Kanäle hatten die Proteste live übertragen.



Sollte Google der Aufforderung nicht folgen, würde Russland dies als Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Landes betrachten, heißt es in dem Schreiben. Eine solche "feindselige Beeinflussung" demokratischer Wahlen würde eine entsprechende Reaktion nach sich ziehen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax, die Google um eine Stellungnahme zu dem Vorfall gebeten hat, hat der Konzern sich nicht zu den Vorwürfen geäußert.

YouTube-Kanäle haben für russische Oppositionelle eine zentrale Bedeutung. Da das Fernsehen des Landes maßgeblich vom Kreml kontrolliert wird, betreiben viele Regierungskritiker eigene Kanäle auf der Videoplattform, die eine wichtige alternative Informationsquelle für Millionen Russinnen und Russen darstellen. So hatte beispielsweise der Oppositionspolitiker Alexej Nawalny auf seinem YouTube-Kanal mehrfach Enthüllungen über Korruption im Umfeld von Präsident Wladimir Putin veröffentlicht.

Internetdienste stehen in Russland unter Druck

Bereits einige Wochen vor Beginn der Proteste in Moskau hatte Roskomnadsor eine Strafe von 700.000 Rubel (etwa 9.500 Euro) gegen Google verhängt. Der Konzern soll eine Forderung der Behörde nicht erfüllt haben, wonach bei bestimmten Suchanfragen Anbieter aus den Ergebnissen gelöscht werden sollten, deren Inhalte in Russland als rechtswidrig gelten und blockiert sind.



Zu Beginn des Jahres war die Behörde auch gegen die Social-Media-Unternehmen Facebook und Twitter vorgegangen. Die US-Konzerne sollen gegen die Vorgabe verstoßen haben, alle persönlichen Informationen von Nutzern aus Russland auf russischen Servern zu speichern. Der Kreml setzt zunehmend Zensur im Internet ein, um die Kritik an der politischen Führung zu begrenzen.



Auch den Messengerdienst Telegram setzte der russische Inlandsgeheimdienst FSB unter Druck. Dessen Gründer Pawel Durow hatte sich geweigert, dem FSB durch Aushändigung von Sicherheitscodes die Entschlüsselung der Kommunikation zwischen Telegram-Nutzern zu ermöglichen. Als Reaktion darauf blockierten russische Internetanbieter die IP-Adressen von Telegram-Servern. Allerdings stiegen daraufhin viele Nutzer auf VPN-Dienste um und umgehen seitdem so erfolgreich die Sperre.



Seit Ende Juli laufen in Moskau Proteste gegen den Ausschluss oppositioneller Kandidaten zur Wahl des Moskauer Stadtparlaments. Bei den ersten, nicht genehmigten Demonstrationen hatte die Polizei insgesamt über 2.000 Menschen festgenommen. Am Samstag fand in Moskau eine genehmigte Demonstration gegen Polizeigewalt und für freie Wahlen statt, an der rund 50.000 Menschen teilnahmen.