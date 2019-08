Die Regierung von Malta lässt das Rettungsschiff Ocean Viking anlegen. Malta werde die Menschen erst einmal aufnehmen, bevor alle auf andere EU-Staaten verteilt werden, twitterte Maltas Regierungschef Joseph Muscat. Die Migranten dann nach Frankreich, Deutschland, Irland, Luxemburg, Portugal und Rumänien ausreisen. "Keiner wird in Malta bleiben", schrieb Muscat weiter.

Das Schiff lag zuletzt zwischen Malta und der italienischen Insel Lampedusa und wartete auf die Erlaubnis, einen Hafen ansteuern zu dürfen. Nach Angaben der Besatzung wurden zuletzt die Vorräte an Trinkwasser und Treibstoff zunehmend knapp. An Bord des Schiffes sind insgesamt 356 Migranten.

Die Ocean Viking wird von Ärzte ohne Grenzen und SOS Méditeranée betrieben und hat zwischen dem 9. und dem 12. August vor Libyen überwiegend afrikanische Migranten gerettet.

Die Bundesregierung hatte bereits zuvor ihre Bereitschaft erklärt, Gerettete von der Ocean Viking aufzunehmen, wie Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin sagte. Auch ein Sprecher des Bundesinnenministeriums hob hervor, Deutschland sei hier wie auch in der Vergangenheit bereit, im Rahmen einer Lösung "in gemeinsamer europäischer Verantwortung und Solidarität" seinen Beitrag zu leisten.