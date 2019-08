Wegen des Giftanschlags auf den früheren Geheimdienstagenten Sergej Skripal haben die USA neue Sanktionen gegen Russland angekündigt. Die Sprecherin des US-Außenministeriums, Morgan Ortagus, sagte, die US-Regierung werde sich gegen die Verlängerung jeglicher Kredite an Russland durch internationale Finanzinstitutionen stellen. Auch deren finanzielle und technische Unterstützung Russlands solle nach Möglichkeit unterbunden werden. Explizit geht es dabei um den Internationalen Währungsfonds (IWF) und die Weltbank. Weiterhin werde Russlands Zugang zu Geschäften mit US-Banken eingeschränkt und der Export von bestimmten Gütern und Technologien nach Russland erschwert.

Der Kongress der USA muss die Sanktionen noch bestätigen. In 15 Tagen sollen sie in Kraft treten und sind für mindestens zwölf Monate angesetzt. Bereits im vergangenen Jahr hatten die USA Sanktionen wegen des Giftanschlags auf Skripal verhängt. Diese waren jedoch vergleichsweise gering und betrafen ebenfalls den Export von sicherheitsrelevanten Gütern, allerdings mit vielen Ausnahmeregelungen. Grundlage für die Sanktionen ist das US-Gesetz zur Kontrolle biologischer und chemischer Waffen, das die Verhängung von Strafmaßnahmen gegen Länder, die solche Waffen einsetzen, vorsieht.

Sergej Skripal, ein ehemaliger russischer Doppelagent, wurde im März 2018 zusammen mit seiner Tochter vergiftet. Als Wirkstoff wurde das Nervengift Nowitschok ermittelt, das noch in der Sowjetunion entwickelt worden ist. Nur knapp entkamen die Vergifteten dem Tod. Einige Monate später infizierte sich ein unbeteiligtes britisches Paar mit dem Gift, eine Frau starb daran. Großbritannien und die USA beschuldigten Russland, den Giftanschlag durchgeführt zu haben. Die Kreml-Administration wies das mit dem Verweis darauf, dass das Gift in den Neunzigerjahren auch in anderen Ländern hergestellt worden ist, von sich. Präsident Wladimir Putin nannte Skripal einige Monate später einen Verräter und sagte, die beiden GRU-Offiziere, die den Anschlag mutmaßlich verübt hatten, seien Zivilisten.



Russisches Außenministerium hält Sanktionen für "nichts Außergewöhnliches"

Der Stellvertreter des russischen Außenministers, Sergej Ryabkow, sagte mit Blick auf die angekündigten Sanktionen, es sei "traurig", dass "das, was einst russisch-amerikanische Partnerschaft genannt wurde", von den USA zur Beilegung innenpolitischer Konflikten geopfert werde. Das russische Außenamt verwies auf seiner Webseite darauf, dass Russland alle biologischen und chemischen Waffen lange Zeit vor dem Skripal-Anschlag vernichtet hätte. Die neuen Sanktionen seien "nichts Außergewöhnliches", sondern nur eine Fortsetzung der Versuche der USA, Russland zum "Verzicht auf eigene Interessen zugunsten der US-Ambitionen auf Weltherrschaft" zu zwingen. Es sei bereits das 72. Mal seit 2011, dass Sanktionen gegen Russland verhängt werden. Gegenmaßnahmen kündigte Russland bislang nicht an.



Im vergangenen Jahr hat die US-Regierung mehrmals Strafmaßnahmen gegen Russland verhängt: nicht nur im Fall Skripal, sondern auch aufgrund von Russlands Rolle im Ukraine-Konflikt, wegen mutmaßlicher Einmischungen Russlands in den US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 und als Reaktion auf Verletzungen der UN-Sanktionen gegen Nordkorea. Auch die EU hatte mit Sanktionen auf die mutmaßliche Vergiftung Skripals und seiner Tochter durch russische Geheimagenten reagiert. Der Chef des russischen Sicherheitsdienstes GRU und dessen Stellvertreter wurden mit Einreise-und Vermögenssperren belegt, ebenso die beiden mutmaßlichen GRU-Agenten, die den Anschlag verübten und von der internationalen Polizeiorganisation Interpol zur Fahndung ausgeschrieben sind. Zusätzlich verwiesen die USA 60 russische Diplomaten des Landes, die Bundesrepublik wies vier Diplomaten aus.