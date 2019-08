Im Jahr 2015, als plötzlich viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen, beschwerten sich viele Kommunen und Gemeinden über fehlende Kapazitäten und Mittel. Einer, der dieses Problem lösen musste, ist Stephan Neher. Der Christdemokrat ist Oberbürgermeister der Stadt Rottenburg am Neckar. 44.000 Einwohner zählt seine Stadt, sie nahm in der Zeit besonders viele Geflüchtete auf. Im Gespräch mit ZEIT ONLINE zieht der Oberbürgermeister Bilanz.



ZEIT ONLINE: Vier Jahre ist es her, dass Angela Merkel ihren umstrittenen Satz sagte: "Wir schaffen das." Ihre Stadt hatte damals besonders viele Flüchtlinge aufgenommen. Gab es einen Moment, an dem Sie daran gezweifelt haben, dass Ihre Stadt es schafft?

Stephan Neher: Nein, um ehrlich zu sein, war das an keinem einzigen Punkt der Fall.

ZEIT ONLINE: Und das, obwohl Ihre Stadt quasi von einem Tag auf den anderen Hunderte Flüchtlinge aufnehmen musste?

Neher: Ja, das stimmt. Die Lage war damals wirklich dramatisch. Am 15. September bekam ich um 14 Uhr einen Anruf vom Land Baden-Württemberg. Da wurde mir mitgeteilt, dass am Abend bis zu 600 Flüchtlinge mit Bussen nach Rottenburg kommen würden. Was danach geschah war, wie in einem Film. Innerhalb weniger Stunden mussten wir ein Erstaufnahmelager aus dem Boden stampfen. Wir haben eine frühere Logistikhalle in Rottenburg-Ergenzingen dafür genutzt. Mit Blaulicht und einem Konvoi von 40 Fahrzeugen wurden in Windeseile Feldbetten und Duschcontainer aufgebaut. Die Feuerwehr, der Wasserbau und viele Helfer machten es möglich. 450 Flüchtlinge kamen gegen 20 Uhr an. Die restlichen dann am Tag darauf. Zum Höhepunkt des Flüchtlingsstroms, Anfang 2016, hatten wir dann circa 1.300 Flüchtlinge in Rottenburg. Inzwischen sind einige auch wieder weggezogen, aber es leben noch immer 1.000 Geflüchtete bei uns. Auf 44.000 Einwohner ist das schon eine ordentliche Zahl.

Stephan Neher, seit 2008 Oberbürgermeister der Stadt Rottenburg am Neckar © Steffen Schlueter/​dpa

ZEIT ONLINE: Was waren in der Rückschau die größten Herausforderungen?

Neher: Die größte Herausforderung bestand darin, Bürger zu finden, die ehrenamtlich mithelfen wollten. Weil alles so plötzlich kam, fehlte es natürlich an Arbeitskräften, die das hauptberuflich hätten tun können. Wir haben aber nachgebessert: Unser Landkreis hat inzwischen insgesamt zehn Sozialarbeiterstellen eingerichtet, heute kommt ein Sozialarbeiter auf 100 Flüchtlinge. Sie sind sehr wichtig, wenn es darum geht, die Flüchtlinge zu begleiten und ihnen bei der Integration zu helfen. Sie sind so etwas wie Integrationsmanager und planen gemeinsam mit den Flüchtlingen die nächsten Schritte, etwa, wenn es um die Wohnungssuche oder einen Ausbildungsplatz geht. Die zweite große Hürde bestand darin, genügend Wohnraum für die Geflüchteten zu finden.

ZEIT ONLINE: Wie haben Sie das gelöst?

Neher: Uns war klar, dass wir die Flüchtlinge nicht lange in der Erstaufnahmeeinrichtung und den städtischen Einrichtungen mit nur sieben Quadratmetern pro Zimmer unterbringen wollen. Auf so engem Raum kommt es schnell zu Konflikten, vor allem, wenn man so lange dort lebt. Deswegen haben wir als Stadt alles getan, um zwischen den Vermietern und Flüchtlingen zu vermitteln. Da ging es vor allem darum, den Vermietern Angst und Vorbehalte gegenüber den Neuankömmlingen zu nehmen. Das haben wir zum größten Teil wirklich gut hinbekommen. Heute leben 70 Prozent der Flüchtlinge in einer privaten Wohnung.

ZEIT ONLINE: In manchen Städten entstand damals Unruhe, teils gab es Ängste in der Bevölkerung. Wie war das in Rottenburg?

Neher: Die Leute in Rottenburg haben eigentlich durchweg positiv reagiert, und dass bis zum heutigen Tag. Das zeigte sich ja auch jüngst, als Italien sich weigerte, die von privaten Sennotrettern wie Carola Rackete aufgegriffenen Flüchtlinge aufzunehmen. Wir hatten uns ja gemeinsam mit anderen Städten bereit erklärt, die Menschen bei uns aufzunehmen, und da habe ich in meiner Stadt eigentlich nur Unterstützung erfahren. Ich bin davon überzeugt, dass wir allein aus christlicher Verantwortung den Menschen in Not helfen müssen. Der Akzeptanz zuträglich war sicher, dass wir alles daran gesetzt haben, dass die Flüchtlinge schnell einen Job finden, dass die Erwachsenen Sprachkurse machten und dass die Kinder so schnell wie möglich in Schulen und Kindergärten untergebracht wurden. Wer eingebunden ist, kommt einerseits gut in Kontakt mit der Bevölkerung und kommt auch deshalb andererseits vielleicht nicht so schnell auf dumme Gedanken.

ZEIT ONLINE: Hat Ihre Stadt von der Aufnahme der vielen Flüchtlinge profitiert?



Neher: Auf jeden Fall. Nehmen Sie allein die Handwerksbetriebe, die ja alle Fachkräfte suchen. Wir haben heute ganz viele Betriebe, die Flüchtlinge ausbilden. Sie berichten uns, dass die Azubis motiviert sind und Lernbereitschaft zeigen. Ein Bäckermeister in unserem Ort suchte seit Jahrzehnten händeringend nach Auszubildenden und kam nur ganz schwer an welche. Er hat jetzt vier oder fünf Flüchtlinge beschäftigt. Und davon gibt es viele Beispiele.

ZEIT ONLINE: Welche Rolle spielten anfangs die fehlenden Sprachkenntnisse?



Neher: Die sind natürlich oft ein Handicap. Wie schwierig das ist, habe ich selbst gesehen, wir haben in der Stadtverwaltung beispielsweise auch einen syrischen Auszubildenden, da spielt Sprache schon eine große Rolle. Das ist natürlich ein Job, wo vieles schriftlich festgehalten werden muss. Der vorgeschriebene Sprachkurs für Flüchtlinge lieferte eine gute Basis, aber reichte einfach nicht aus. Deswegen hat die Stadtverwaltung entschieden, unserem Auszubildenden zusätzlich einen Sprachkurs zu finanzieren.

ZEIT ONLINE: Während der Flüchtlingskrise 2015 hat Boris Palmer, Oberbürgermeister ihrer Nachbarstadt Tübingen, gesagt: "Es tut mir leid. Wir schaffen das nicht." Sie hatten ihm widersprochen. Was sahen Sie anders als Palmer?

Neher: Ich betrachte große Herausforderungen immer vor allem als einen Anreiz, ganz besonders engagiert zu arbeiten. Und das haben wir gemacht. Zurecht hatte Boris Palmer damals gesagt, dass wir schnell an die Kapazitätsgrenze geraten würden, wenn der Flüchtlingsstrom nicht zurückgehen würde. Aber mir war klar, dass die Politik dem nicht tatenlos zusehen würde. Und die Bundesregierung hat mit dem Türkei-Abkommen etwa dann ja auch Maßnahmen ergriffen, damit nicht jedes Jahr wieder 700.000 Flüchtlinge hinzukamen.

ZEIT ONLINE: Und? Was sagen Sie rückblickend: Haben wir es geschafft?

Neher: Ich glaube, unser Landkreis, unsere Region, ganz Deutschland kann stolz darauf sein, dass wir in so kurzer Zeit so vieles möglich gemacht haben, was anfangs wie ein unüberwindbares Problem aussah. Es hieß ja anfangs beispielsweise immer, die Verwaltungen arbeiten zu langsam. Schon 2016 hat sich dann aber gezeigt: Wenn es darauf ankommt, können wir schnelle Entscheidungen treffen. Wann immer wir etwa Baugenehmigungen und zusätzliche Stellen in der Verwaltung brauchten, waren der Gemeinderat und die zuständigen Gremien im Kreistag bereit, in Vorleistung zu gehen – ohne zu wissen, ob es einen finanziellen Ausgleich von Bund oder Land gibt. Also, ja, ich bin überzeugt: Insgesamt haben wir es sehr gut geschafft.