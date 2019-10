Am Tag nach der Abstimmung trat der britische Premierminister David Cameron zurück. Daraufhin übernahm Theresa May das Amt. Am 29. März 2017 beantragte sie offiziell den Austritt aus der EU. Für den Austrittsprozess war eine Frist von zwei Jahren vorgesehen.

May trat am 24. Mai 2019 zurück. Ihr Parteirivale Boris Johnson übernahm das Amt des Premiers. Er will den Brexit am 31. Oktober durchziehen und die EU notfalls auch ohne Abkommen verlassen.