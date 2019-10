Am 1. Oktober 1949 rief Mao Zedong die Volksrepublik China aus – 70 Jahre später wird dies in Peking mit einer großen Militärparade gefeiert. Während Chinas Staatschef Xi Jinping von einem "starken Militär" träumt, demonstrieren in Hongkong Tausende für mehr Demokratie. Im Gespräch mit Erica Zingher erzählt Xifan Yang, China-Korrespondentin der ZEIT, wie die Volksrepublik mit den Protesten zum 70. Jahrestag ihrer Gründung umgeht.



E-Bikes werden immer beliebter: Sie ermöglichen es, sich schnell in der Stadt zu bewegen, ohne sich zu sehr anstrengen zu müssen. Doch wie umweltfreundlich sind die Akkus der Räder wirklich? Und wie gut ist die Infrastruktur ausgebaut? Von seinen Erfahrungen als E-Bike-Besitzer erzählt Sören Götz aus dem Wirtschaftsressort von ZEIT ONLINE.

Und sonst so? Das WLAN wird 20 Jahre alt.



Mitarbeit: Johann Stephanowitz, Anne Schwedt

Moderation: Erica Zingher



Alle Folgen unseres Podcasts finden Sie hier. Sie erreichen uns per Mail unter wasjetzt@zeit.de.