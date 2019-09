In der Wissenschaft, unter Aktivistinnen und Umweltschützern, selbst in der Politik ist man sich einig: Das Klimapaket der Bundesregierung ist als Maßnahme gegen den Klimawandel nicht annähernd ausreichend. Klimaschutz solle die Menschen nicht zu sehr belasten, sagt die Regierung. Dass er aber auch wehtun müsse, findet Alexandra Endres, Redakteurin im Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft von ZEIT ONLINE. Seit Jahren begleitet sie die Klimakrise und hat mit Sven Stockrahm über die Ernüchterung nach dem Klimapaket gesprochen. Sie erklärt, ob Kanzlerin Merkel vielleicht auf dem Klimagipfel in New York heute noch mehr vorstellte als bislang.



Zwanzig Polizistinnen und Polizisten sind in Berlin Teil der Fahrradstaffel. Sie versuchen für Ordnung auf den überfüllten Straßen zu sorgen. Im Visier haben sie dabei vor allem Rotfahrer auf zwei Rädern, die auch mal verfolgt werden müssen. Vanessa Materla hat für ZEIT ONLINE die Fahrradstaffel begleitet.



Und sonst so? Ob es Aliens auf der Area 51 gibt, bleibt weiter ein Geheimnis.



