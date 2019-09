von: Anonym, 24, aus Hessen

Ich sehe zwei Gründe für den Erfolg der AfD in Ostdeutschland: einerseits die unzureichende Aufarbeitung des Nationalsozialismus in der DDR und die Tatsache, dass es in der DDR viel weniger Migrantinnen und Migranten gab als in den westlichen Bundesländern. Was fremd ist, macht Angst. Daher fühlen sich viele Menschen seit 2015 bedroht – was nicht durch tatsächliche Kriminalstatistiken zu erklären ist.

Andererseits ist auch der Umgang mit dem Osten nach der Wende ein wichtiger Faktor. Viele BürgerInnen im Osten fühlen sich noch immer, als wären sie damals betrogen worden, und leiden nun unter dem schlechten Image ihrer Gegend. Tendenziell ist das Selbstbewusstsein im Osten sehr gering. Als ich für mein Studium nach Chemnitz gezogen bin, wurde ich von eingesessenen Chemnitzer BürgerInnen des Öfteren gefragt, was ich denn in Chemnitz will, und mir wurde geradezu mit Mitleid entgegengetreten.

Die Menschen im Osten warten seit dreißig Jahren darauf, dass in Sachen Lebensstandard und Einkommen das Niveau des Westens erreichen. Es fühlt sich für viele wie eine Art Warteschlange an, in der man nur lang genug ausharren muss, um an das Ziel zu gelangen. Als 2015 vermehrt Flüchtlinge in das Land kamen und Soforthilfe erhielten, fühlte es sich für die Menschen im Osten so an, als würden sich die geflüchteten Menschen »vordrängeln«.