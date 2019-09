Die Parlamentswahl in Österreich hat begonnen. Rund 6,4 Millionen Wahlberechtigte sind dazu aufgerufen, einen neuen Nationalrat zu bestimmen. Die Wahl war vorgezogen worden, nachdem die rechtspopulistische Koalition aus ÖVP und FPÖ im Mai zerbrochen war.



Die Wahllokale hatten um acht Uhr geöffnet; in Wien und anderen großen Städten bereits um sieben Uhr. Noch bis 17 Uhr können die Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme abgeben. Eine Million von ihnen hatten bereits per Briefwahl gewählt – so viele wie noch nie zuvor in Österreich.

Der bisherige Regierungschef Sebastian Kurz hat dabei gute die Chancen auf eine Wiederwahl. In aktuellen Umfragen liegt seine Partei ÖVP bei rund 34 Prozent der Stimmen und könnte damit die Wahl gewinnen. Die rechte FPÖ, bisheriger Koalitionspartner von Kurz, lag in Umfragen zuletzt bei 20 Prozent. Sie muss nach der Ibiza-Affäre um ihren früheren Vorsitzenden und des einstigen Vizekanzlers Heinz-Christian Strache mit weniger Zustimmung rechnen.

Hinter Kurz' ÖVP liegt laut den jüngsten Umfragen die sozialdemokratische SPÖ. Mit ihrer Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner wurden ihr 22 Prozent prognostiziert. Die Grünen hoffen mit rund 13 Prozent auf ein parlamentarisches Comeback. Die liberalen Neos dürften bei acht Prozent liegen.