Justin Trudeau wirkt auch nach vier Amtsjahren noch immer schwungvoll, als er in diesen Tagen in Vancouver vor seine Anhänger tritt. Mit hochgekrempelten Ärmeln stürmt der Premierminister auf die Bühne, schüttelt Hände, winkt der Menge zu. Von Amtsmüdigkeit zeigt der 47-Jährige keine Spur. Wenige Stunden zuvor hatte Trudeau den Generalgouverneur um die Auflösung des Parlaments gebeten und so den Weg für Neuwahlen am 21. Oktober freigemacht. Seit vier Jahren regiert Trudeau in Kanada. Jetzt kämpft er um seine Wiederwahl. In Vancouver absolviert er seinen ersten Wahlkampfauftritt. "Wir sind hierhergekommen, um mit einem Knall loszulegen", ruft Trudeau in die Menge und erntet tosenden Applaus.



Die Begeisterung seiner Anhänger scheint noch immer so ungetrübt zu sein wie 2015, als Trudeau als Newcomer zum Premierminister des flächenmäßig zweitgrößten Landes der Welt gewählt wurde. Der Sohn des langjährigen Premierministers Pierre Trudeau hatte sich zunächst lange aus der Politik ferngehalten. Dann gelang es ihm innerhalb von wenigen Jahren erst den Parteivorsitz der Liberalen zu übernehmen und trotz zunächst schwacher Umfragen seiner Partei 2015 zum Premierminister gewählt zu werden. Die Liberalen schafften unter Trudeau im kanadischen Unterhaus einen gewaltigen Sprung von 36 auf 184 Sitze.



Jung, smart und gut gelaunt wirkte der damals 43-Jährige. Nach zehn Jahren konservativer Regierungspolitik konnte Trudeau die Sehnsucht nach Wandel geschickt für seinen Wahlkampf nutzen und versuchte vor allem mit linker Identitätspolitik zu überzeugen. Er positionierte sich öffentlich als Feminist und gelobte, sich für die Rechte der kanadischen Ureinwohner einzusetzen. Der Plan ging auf.

Gegenpol zum erstarkenden Rechtspopulismus

Schon kurz nach Trudeaus Amtsantritt wurde die liberale Werteordnung in der westlichen Welt dann erst durch den Brexit und dann durch die Wahl Donald Trumps erschüttert. Plötzlich galt Trudeau ähnlich wie die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel als einer der wenigen Gegenpole zum erstarkenden Rechtspopulismus.



Entgegen dem Trend hatte sich Kanada für einen gesellschaftlich offeneren Regierungschef entschieden. Und während Trump Anfang 2017 Menschen aus mehreren islamisch geprägten Staaten an der Einreise in die USA hindern wollte, gab Trudeau sich betont flüchtlingsfreundlich. "Kanadier werden alle willkommen heißen, die vor Verfolgung, Krieg und Terror fliehen – unabhängig von ihrem Glauben", twitterte Trudeau Ende Januar 2017. "Vielfalt ist unsere Stärke."

Das öffentliche Werben für gesellschaftliche Inklusion erhöhte dann allerdings auch die Ansprüche an Trudeaus Regierungshandeln – denen der Premierminister nicht immer gerecht wurde. Flüchtlingen erschwerte er im Frühjahr, einen Asylantrag zu stellen, wenn diese bereits in einem als sicher eingestuften Land um Asyl gesucht hatten. Zudem stimmten die Liberalen für einen höheren Etat zur Grenzsicherung. Ein wichtiges Wahlversprechen löste Trudeau ebenfalls nicht ein. Im Wahlkampf hatte er noch eine Wahlrechtsreform angekündigt – und ließ das Vorhaben dann fallen.

Neben den politischen Kursänderungen trübten auch leicht vermeidbare Fehltritte das öffentliche Bild Trudeaus. Ende 2016 machte der Premier Urlaub auf der Privatinsel des Milliardärs Aga Khan. Ein Parlamentsbericht stellte anschließend fest, dass der Privaturlaub einen Interessenkonflikt dargestellt habe. Während eines Indienbesuchs ließ Trudeau sich Anfang 2018 mit seiner Familie in traditioneller indischer Kleidung ablichten, die reichlich klischeehaft wirkte. Es schien, als überspanne Trudeau sein Bekenntnis zur Weltoffenheit ein wenig.

In der nun anstehenden Parlamentswahl dürfte Trudeau jedoch vor allem die Affäre um den kanadischen Baukonzern SNC-Lavalin politisch gefährlich werden. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Trudeaus Heimatprovinz Québec. Die kanadischen Behörden ermitteln gegen den Konzern, weil dieser jahrelang die libysche Regierung unter Muammar al-Gaddafi bestochen haben soll, um Bauaufträge zu erhalten. Justizministerin Jody Wilson-Raybould war als Regierungsmitglied verantwortlich für die Ermittlungen. Im Januar entließ Trudeau Wilson-Raybould überraschend aus der Regierung. Kurz darauf musste sie sogar die Partei verlassen.