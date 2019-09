Die EU-Mitgliedsstaaten haben sich mehreren Berichten zufolge auf eine Fortsetzung des Marineeinsatzes im Mittelmeer geeinigt. Die sogenannte Mission Sophia werde um sechs Monate bis zum 31. März 2020 verlängert, berichteten die Nachrichtenagenturen AFP und KNA unter Berufung auf EU-Diplomaten. Schiffe sind demnach aber weiterhin nicht im Einsatz. Die Überwachung des Seegebiets auf der Flüchtlingsroute nach Italien erfolge mit Flugzeugen und Drohnen lediglich aus der Luft.

Die Entscheidung sei einstimmig durch die für Sicherheitspolitik zuständigen EU-Botschafter getroffen worden, hieß es laut AFP von Diplomaten und EU-Vertretern. Die Entscheidung müsse zwar noch formal in anderen Gremien gebilligt werden, Änderungen würden aber nicht mehr erwartet.

Der EU-Marineeinsatz war 2015 zum Vorgehen gegen Schleuser vor Libyen gegründet worden. An ihr war auch die Bundeswehr beteiligt. Im März dieses Jahres wurden aber ihre Schiffe abgezogen, weil die italienische Regierung nicht mehr bereit war, gerettete Migranten aufzunehmen. Im Zuge der Mission waren 45.000 Migranten nach Italien gebracht worden.

Italien will offenbar automatischen Verteilungsmechanismus

Ob sich die Position Italiens unter der neuen Regierung ohne Beteiligung der fremdenfeindlichen Lega-Partei ändert, dürfte von laufenden Verhandlungen über einen Verteilungsmechanismus für ankommende Geflüchtete abhängen. Darüber beraten derzeit mehrere EU-Staaten mit Rom, darunter Deutschland und Frankreich. Das System zur Verteilung ist Hauptthema eines Treffens mehrerer EU-Innenminister am 23. September in Malta.

Italienischen Medienberichten zufolge will die neue italienische Regierung mit anderen Staaten ein System zur automatischen Verteilung von Flüchtlingen aus dem Mittelmeer auf andere EU-Staaten vereinbaren. Deutschland und Frankreich würden je ein Viertel der Migranten übernehmen, Italien zehn Prozent, berichteten die Zeitungen La Repubblica und La Stampa. Die Nachrichtenagentur AFP berichtete unter Berufung auf Diplomaten, dass am Freitag Gespräche von Experten dazu stattfinden sollten.

Italien will das bisherige System der Vereinbarungen von Dublin ablösen, wonach die Zuständigkeit für den Umgang mit Flüchtlingen immer bei dem EU-Land liegt, in dem diese zuerst eintreffen. Regierungschef Giuseppe Conte wird darüber am kommenden Mittwoch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron sprechen, wenn dieser in Italien erwartet wird. Auch beim Berlin-Besuch der italienischen Innenministerin Luciana Lamorgese am selben Tag dürfte der Verteilungsmechanismus Thema sein.