Die künftige EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen muss sich der ersten Bewährungsprobe stellen. Das Europaparlament befragt und prüft der Reihe nach alle von ihr vorgeschlagene Kommissare. Die Vertreter aus Ungarn und Rumänien wurden bereits gestoppt, der Rechtsausschuss des Parlaments attestierte Laszlo Trocsanyi und Rovana Plumb finanzielle Interessenkonflikte. Auch andere werden sich harten Fragen stellen müssen.

Doch welche Agenda verfolgt von der Leyen mit ihrer Auswahl? "Meine Kommission wird eine geopolitische Kommission sein", hatte sie gesagt. Geopolitik ist Denken in Räumen. Die Europäische Union war darauf jahrzehntelang nicht angewiesen. Ihr sind Räume seit ihrer Gründung 1957 leicht und geradezu geräuschlos zugefallen.



Die Idee eines Vereinigten Europas war so überzeugend, dass zahlreiche Staaten und Völker sich ihr leichten Herzens hingegeben haben. Allein im Jahr 2004 kamen zehn Staaten dazu. Es war ein spektakulärer Wachstumsschub. Europa schien der Welt zu zeigen, dass Räume nicht erobert werden müssen, sondern mit den besseren Argumenten gewonnen werden können. Sieger wird nicht, wer die größere Armee hat. Sieger wird, wer die bessere Idee hat.



Dann kam das Jahr 2014. Die Ukraine war drauf und dran, sich eng an die EU zu binden und dem Einfluss Russlands zu entziehen. Wladimir Putin reagierte mit Gewalt. Er machte deutlich, dass Geopolitik keine sanfte Angelegenheit ist, sondern eine harte. Die EU wirkte plötzlich ziemlich hilflos.



Kann die EU Geopolitik?

Spätestens seitdem stellt sich die Frage, ob die EU überhaupt zu traditioneller Geopolitik in der Lage ist. Ist sie so gebaut, dass sie entschlossenen Gegnern, wenn nötig, die Stirn bieten kann? Die Antwort fällt leicht: Nein, das ist sie nicht. Der ehemalige deutsche Außenminister Sigmar Gabriel brachte es einmal auf den Punkt: "Als einziger Vegetarier werden wir es in der Welt der Fleischfresser schwer haben." Die angehende Präsidentin der Kommission, Ursula von der Leyen, weiß sehr genau, wovon Gabriel sprach. Sie war sechs Jahre lang deutsche Verteidigungsministerin.

Es ist ihr daher ernst mit der geopolitischen Kommission. Das erkennt man an ihrem Vorschlag zur Zusammensetzung ihres Regierungsteams: Von der Leyen hat eine Generaldirektion für Verteidigung geschaffen. Die ehemalige französische Verteidigungsministerin Sylvie Goulard soll sie leiten. Von der Leyen hat allerdings von Anfang an eines klargestellt: "Die EU wird niemals ein Militärbündnis sein." Es wird also keine Konkurrenz zur Nato durch die EU geben. Sondern es geht der neuen Kommissionspräsidentin um bessere Koordination der militärischen Kapazitäten, um eine bessere Beschaffung – kurz: um eine Stärkung europäischer Verteidigungsfähigkeit. Die EU soll in Sachen Rüstung wettbewerbsfähiger werden und aus der europäischen Rüstungsforschung sollen Innovationen kommen.



So weit der technische Aspekt. Politisch an dieser Neuerung ist: Die EU soll wieder lernen, in traditionellen geopolitischen Kategorien zu denken.