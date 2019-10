Jammern, alles besser wissen, auf die anderen mit dem Finger zeigen – und möglichst nichts tun; jedenfalls nichts, was auch nur im Entferntesten nach Militärischem riecht. Das ist außenpolitische Tradition der Bundesrepublik. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat nun vorgeschlagen, eine internationale Sicherheitszone in Nordsyrien einzurichten. Ohne Soldaten wird das nicht gehen, auch nicht ohne deutsche Soldaten. Eine deutsche Verteidigungsministerin, die in einer internationalen Frage einen Vorstoß unternimmt, der das Militärische eindeutig mit einschließt. Das ist neu. Das ist ein Tabubruch.

Nun gibt es viele Gründe, Kramp-Karrenbauers Vorstoß zu hinterfragen: Was genau meint sie mit einer Sicherheitszone? Wer soll sie einrichten, die Nato zusammen mit Russland? Wie will sie Russland, eben kein Nato-Mitglied, davon überzeugen? Legitimiert eine Sicherheitszone nicht die türkische Intervention? Welche Rolle soll die Bundeswehr spielen? Kann sie überhaupt eine spielen?

Dieser Vorschlag muss gewürdigt werden

Recht so. Doch bevor alle Fragen ausdiskutiert und Argumente in Stellung gebracht werden, verdient Kramp-Karrenbauers Vorstoß eine Würdigung. Es war höchste Zeit für diesen Tabubruch. Seit vielen Jahren schon gibt es eine Dissonanz zwischen dem außenpolitischen Diskurs in Deutschland und den Realitäten dieser Welt. Die Bundeswehrsoldaten im Auslandseinsatz haben das viele Jahre lang am eigenen Leib erfahren. Während sie in Afghanistan beschossen wurden, tauchten sie in der deutschen Öffentlichkeit in nur einer Verkleidung auf: als uniformierte Brunnenbauer.



Wie lange hat es gedauert, bis man endlich sagte, was wirklich war, dass sich die Bundeswehrsoldaten im Krieg befinden? Sehr, sehr lange. Es ist bis heute kaum ins Bewusstsein der deutschen Gesellschaft eingedrungen, dass die Bundeswehr in gefährlichen Ländern ihren Einsatz leistet. Ja, man weiß, dass sie zum Beispiel in Mali stationiert sind und in Afghanistan. Aber viel mehr auch nicht. Deutschland stellt sich gerne blind, weil es bequem ist.

Die Zeit der Blindheit ist nun endgültig vorbei. Ausgerechnet US-Präsident Donald Trump hat sie beendet. Sein Verrat an den Kurden Nordsyriens hat in Europa Entsetzen ausgelöst. Es folgte lautes Gezeter über den ach so fürchterlichen Amerikaner.



Kramp-Karrenbauer stößt endlich die Debatte an

Doch zugleich gelingt es nicht mehr, die eigene europäische Hilflosigkeit zu verbergen. Zu offen liegt sie zutage. Es gab in den vergangenen Tagen daher eine Debatte darüber, was eigentlich Europa anzubieten hat, wenn es um die eigenen Sicherheitsinteressen geht. Das heißt konkret: Wer schützt die Kurden, wenn die US-Soldaten es nicht mehr tun? Wer hilft den Kurden in Nordsyrien, ohne die die Terroristen vom IS nicht geschlagen worden wären?

Kramp-Karrenbauer hat nun in dieser Debatte Führung übernommen. Sie wird sich anhören müssen, sie sei naiv. Aber hätte man etwa Helmut Schmidt, der auch Verteidigungsminister war, Naivität unterstellt, als er Forderungen aufstellte, die höchst umstritten und in der Öffentlichkeit schwer durchzusetzen waren? Gewiss nicht. Man hätte dem Mann politische Führungskraft zugeschrieben.



Kramp-Karrenbauers Vorstoß ist mutig. Er ist riskant. Er kann sich am Ende als Flop erweisen. Doch selbst wenn sie damit scheitert, sie hat sich um eines verdient gemacht: Sie rückt das Militärische wieder ins Zentrum der politischen Debatte – dort gehört es hin.