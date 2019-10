Für Bodo Ramelow ist es ein Heimspiel: Locker wie ein Entertainer – das Mikrofon in der einen Hand, die andere in der Hosentasche – steht er im blutrot gestrichenen Saal des Hauses der sozialen Dienste in Erfurt auf einer Bühne. Als er vor 30 Jahren als junger Mitarbeiter der Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen in den Osten gekommen sei, habe er genau an diesem Ort seinen ersten Termin gehabt, erzählt er. Damals sei er von Angestellten des Centrum-Warenhauses mit der Frage konfrontiert worden: "Die BGL ist weggelaufen, was sollen wir tun?" Der Wessi Ramelow fühlte sich davon leicht überfordert. Denn von einer BGL, wie die Betriebsgewerkschaftsleitung im Osten abgekürzt wurde, hatte er noch nie gehört.

Seither ist eine Menge passiert. Aus dem ehemaligen Gewerkschafter wurde 2014 der erste und bisher einzige linke Ministerpräsident in Deutschland. Und aus dem Wessi wurde im Laufe der Jahre ein Wahlossi, der auf der Klaviatur der ostdeutschen Befindlichkeiten längst weit virtuoser zu spielen weiß als manch einer, der hier tatsächlich geboren wurde.

Im Haus der sozialen Dienste beispielsweise mokiert sich Ramelow gerade über Westdeutsche, die immer Dankbarkeit für die Steuermilliarden verlangten, die die Ostdeutschen aus dem Westen bekommen hätten. Was sei denn mit den vier Millionen "Aufbauhelfern", die seit 1990 vom Osten in den Westen ausgewandert seien, fragt er. Oder er erinnert an Schwester Agnes, die Hauptfigur in einem DDR-Film der Siebzigerjahre, die prototypisch für das in der DDR verbreitete Modell der Gemeindeschwester stand. So was brauche man heute in ganz Deutschland wieder, fordert er. Da gibt es viel Nicken und Beifall im Saal. Ramelows Identifizierung mit den Ostdeutschen reicht bis in die Sprache hinein: Der Supermarkt heißt bei ihm natürlich Kaufhalle.

Bleibt die linke Regierung eine Episode?

Derzeit tourt Ramelow kreuz und quer durch sein Bundesland. Denn am 27. Oktober wird in Thüringen ein neuer Landtag gewählt. Dann wird sich entscheiden, ob die Ministerpräsidentschaft des Linke-Politikers mehr sein wird als nur eine kurze Episode in der Thüringer Landesgeschichte. Bis 2014 war sie von CDU-Ministerpräsidenten geprägt. Anders als im Rest der Republik steht Ramelows Partei in den Umfragen ziemlich gut da. Während die Linkspartei bei der Europawahl im Mai und bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg mehrere schwere Niederlagen hinnehmen musste, liegt sie in Thüringen bei 27 bis 29 Prozent und könnte damit stärkste Fraktion werden – vor CDU und AfD.

Dass das so ist, ist natürlich nicht nur Ramelows Verdienst. Wie in Sachsen und Brandenburg dominiert auch in Thüringen die Frage den Wahlkampf, ob die AfD es schafft, stärkste Kraft im Land zu werden. In Sachsen und Brandenburg profitierten davon die amtierenden Ministerpräsidenten von CDU und SPD. In Thüringen könnte es die Linkspartei sein. Wer vor allem verhindern will, dass am Ende die AfD triumphiert, die hier auch noch mit dem besonders radikalen Björn Höcke als Spitzenkandidaten antritt, wird sich vielleicht für die Linkspartei entscheiden – auch wenn er unter anderen Umständen eher der SPD, den Grünen oder womöglich sogar der CDU seine Stimme gegeben hätte.

Ministerpräsident Ramelow sieht in der rot-rot-grüne Landesregierung in Thüringen kein Auslaufmodell.

Doch natürlich hat der Erfolg auch mit Ramelows Art des Regierens zu tun. An jenem Abend in Erfurt dürfen die Leute im Publikum ihre Fragen an den Ministerpräsidenten auf Kärtchen schreiben, die dann verlesen werden. Die erste klingt ziemlich harmlos. "Was wollen Sie tun, um linke Politik in Thüringen noch sichtbarer zu machen?", wird Ramelow gefragt. Aufschlussreich ist allerdings die Antwort: "Gar nichts", sagt Ramelow. Er mache Politik für das Land.

Einer, der mit allen kann

Seit Ramelow vor fünf Jahren in die Staatskanzlei in Erfurt einzog, hat er sich vom krawalligen Oppositionsführer im Landtag in einen sanften Landesvater verwandelt, der irgendwie mit allen kann. Vor der Veranstaltung im Haus der sozialen Dienste hatte sich Ramelow zum Beispiel mit Mitgliedern des Apothekerverbands getroffen, nicht gerade die Kernklientel der Linkspartei. Sie wünschen sich mehr Studienplätze für Pharmazie, doch die will Ramelow ihnen nicht versprechen. Vor den hohen Regalen mit den vielen kleinen Fläschchen im Labor der Erfurter Adler-Apotheke bringt er also das Gespräch lieber auf den Onlineversandhandel mit Medikamenten. Auf diesem Feld dürfe nicht alles dem Markt überlassen werden, sagt Ramelow. Darauf können sich Ministerpräsident und Apotheker schnell einigen.

Wenig später steht er in einer frisch renovierten ehemaligen Fabrik, in der neben Start-up-Unternehmen auch Künstlerateliers untergebracht sind. Ob er sich für Kunst interessiere, will ein junger, bärtiger Maler mit farbbekleckster Hose von ihm wissen. Ramelow antwortet mit einer Gegenfrage: "Soll ich jetzt ehrlich sein?" Das bringt ihm mehr freundliche Lacher ein, als es jede noch so kunstbeflissene Antwort geschafft hätte.



Der Jenaer Politikwissenschaftler Torsten Oppelland erklärt sich das Erfolgsrezept von Ramelow folgendermaßen: "Ramelow versteht es, sich auf das jeweilige Publikum einzulassen, ohne sich selbst zu verbiegen oder zu verleugnen", sagt. Er treffe den richtigen Ton und könne so auch Leute für sich einnehmen, die nie Linkspartei wählen würden.

Bei der CDU drücken sie es etwas unfreundlicher aus. "Ramelow redet jedem nach dem Mund", beschwert sich ein CDU-Mann. Neulich sei er auf einer Unternehmensveranstaltung gewesen, erzählt er. Der Betrieb habe mit den strengen Auflagen von Ramelows grüner Umweltministerin zu kämpfen. Was aber macht Ramelow? Er lobt erst mal ausgiebig das Unternehmen, um dann zu versichern, die paar kleinen Umweltprobleme werde man auch noch in den Griff bekommen. Am Ende habe keiner so lange geklatscht wie der Vorsitzende des Konzerns, sagt der CDU-Mann empört. Und selbst unter prominenten CDU-Mitgliedern hat Ramelow mehr oder weniger offene Fans. Gerade erst hat Sachsens ehemaliger CDU-Ministerpräsident Kurt Biedenkopf im Spiegel erklärt, er wolle sich jetzt mal mit Ramelow treffen. Der Ministerpräsident mache auf ihn einen ganz vernünftigen Eindruck.