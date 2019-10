Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat den Auftritt von Außenminister Heiko Maas (SPD) in der Türkei kritisiert. "Das ist ein peinlicher Moment deutscher Außenpolitik", sagte Röttgen den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Statt die "völkerrechtswidrige Invasion in Syrien" zu kritisieren, sei Maas in die Türkei gereist, um sich dort seine Kritik an einer internationalen Sicherheitszone für Nordsyrien bestätigen zu lassen.



Eine solche Schutzzone hatte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) vorgeschlagen. Maas hatte in Ankara ebenso wie sein türkischer Kollege Mevlüt Çavuşoğlu dem Vorschlag der CDU-Chefin aktuell keine Chance eingeräumt. In seinem Gespräch mit Çavuşoğlu habe die Idee kaum eine Rolle gespielt. "Für Dinge, die im Moment eher theoretischen Charakter haben, hat uns die Zeit gefehlt, weil den Menschen in Syrien die Zeit für theoretische Debatten fehlt", hatte Maas gesagt.

Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hatte sich darüber verärgert gezeigt. "Es ist in der Tat seit Jahrzehnten für jeden Politiker klar, dass man vom Ausland aus weder Politiker der Opposition noch der eigenen Regierung kritisiert", hatte er getwittert.

Oettinger fordert geringere Zahlungen an die Türkei

Mit Blick auf die Situation in der Türkei plädierte unterdessen der scheidende EU-Haushaltskommissars Günther Oettinger für eine Kürzung der EU-Hilfen, die im Rahmen des Flüchtlingsabkommens zugesagt wurden. "Ich denke, dass die EU bei der nächsten Tranche an die Türkei nicht mehr so hohe Zahlungen leisten sollte wie bisher", sagte er der Welt am Sonntag.

Viele Geflüchtete sollten nach den Plänen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan in eine sogenannte Schutzzone in Syrien umgesiedelt werden, sagte Oettinger. Außerdem sei der Finanzbedarf auch geringer, weil bereits viele Schulen, Krankenhäuser und Unterkünfte mit den bisherigen Mitteln gebaut worden seien. "Zudem müssen wir künftig weitere Länder wie Jordanien oder den Libanon stärker als bisher unterstützen."

Laut Oettinger hat die EU seit 2016 Auszahlungen und Zusagen bis Ende dieses Jahres in Höhe von sechs Milliarden Euro an Hilfsorganisationen für Geflüchtete in der Türkei geleistet. "Wenn wir wollen, dass Ankara auch weiterhin den Flüchtlingen eine Bleibe gewährt, müssen wir in den kommenden Jahren weitere Milliardenhilfen leisten." Dafür gebe es Spielräume im Haushalt 2020, aber auch im langfristigen EU-Haushalt. "Wir müssen die Debatte spätestens Ende des Jahres beginnen."

Jeder Wohnplatz für Geflüchtete in der Türkei oder in Jordanien sei weniger gefährlich als der Weg nach Berlin und auch günstiger, sagte Oettinger der Zeitung. "Es ist sinnvoller, den Menschen dort eine Heimat auf Zeit zu geben und Menschenwürde zu finanzieren, als ihnen keine Wahl zu lassen, als zu uns zu kommen."

Das Abkommen zwischen der Türkei und der EU vom Frühjahr 2016 zielt darauf ab, die illegale Einwanderung von zumeist syrischen Geflüchteten über die Türkei nach Europa einzuschränken. Erst am Samstag hatte Erdoğan erneut gedroht, dass die Türkei den Millionen syrischen und anderen Geflüchteten im Land die Grenze Richtung Europa öffnen werde, sollte sie für ihre Pläne für die Pufferzone in Nordsyrien und die Ansiedlung von Flüchtlingen keine Unterstützung bekommen.