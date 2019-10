Nachdem die Türkei in Nordsyrien eingerückt ist, schickt jetzt auch die syrische Regierung Truppen in die Region. Die Lage der Kurdinnen und Kurden spitzt sich seit dem Abzug der US-Truppen weiter zu. Das International Rescue Commitee (IRC) leistet seit 2012 in Syrien Hilfe. Im Nordosten Syriens bieten sie Gesundheitsversorgung, Bargeld und andere wichtige Dienstleistungen an. Heute mussten sie ihre Arbeit aufgrund der Angriffe auf unbestimmte Zeit einstellen. Wie ist die humanitäre Lage vor Ort? Misty Buswell, Sprecherin des IRC für die Region, berichtet.

ZEIT ONLINE: Ihre humanitäre Organisation arbeitet seit 2012 in Nordsyrien. Die Lage schien sich zu beruhigen – bis türkische Truppen einmarschierten. Jetzt mischen auch syrische Soldaten mit. Wie erschwert das Ihre Arbeit?

Misty Buswell: Die Lage ist dramatisch. Wir stehen in ständigem Kontakt zu unseren Mitarbeitern vor Ort. Sie berichten uns, dass die vergangenen Tage absolutes Chaos herrschte. Es fallen Bomben, Häuser werden attackiert, Zivilisten getötet, viele flüchten. Wir mussten heute unsere Arbeit einstellen, weil es auch für unsere Mitarbeiter zu gefährlich ist. Wir können keine Medikamente mehr ausgeben, keine Gelder verteilen, mussten wie viele andere Hilfsorganisationen unser humanitäres Programm beenden.

ZEIT ONLINE: Was hat sich durch die Offensive verändert?

Buswell: Alles. Bis vor wenigen Tagen war der Alltag hier relativ normal. Die Region war gerade dabei, sich von den kriegerischen Auseinandersetzungen mit dem "Islamischen Staat" zu erholen. Es war so etwas wie Normalität zu spüren. Dann marschierten türkische Truppen ein. Die vergangenen Tage waren wie ein Albtraum für die Zivilisten und unsere Mitarbeiter. Seit vergangenem Mittwoch sind 200.000 Menschen auf der Flucht – und das, obwohl der Einmarsch nur wenige Tage zurückliegt.

ZEIT ONLINE: Wohin fliehen die Menschen?

Buswell: Das ist alles noch unkoordiniert, viele sind ganz schnell nur mit der Kleidung am Leib geflohen. Die Familien konnten noch nicht einmal ihre wichtigsten Dinge zusammenpacken. Sie flüchten in Gegenden, die ohnehin schon überfüllt und überlastet sind. Einige sind nach Rakka geflohen – eine Stadt, die durch den Kampf mit dem IS zerstört wurde und sich bis heute nicht davon erholen konnte. Die Häuser dort sind bis heute zerbombt, es gibt kaum Elektrizität und kaum Zugang zu sauberem Wasser. Vielerorts liegen noch Landminen in der Stadt. Trotzdem fliehen die verzweifelten Menschen jetzt dort hin.

ZEIT ONLINE: Und im Rest der kurdischen Gebiete, wie steht es dort um die Versorgung?

Buswell: Die Lebensbedingungen sind katastrophal. Die meisten Krankenhäuser mussten schließen, und die wenigen, die noch offen sind, sind total überlastet. Strom gibt es vielerorts nicht, weil Stromtrassen und Leitungen von Bomben getroffen wurden. Auch das System der Wasserversorgung ist zusammengebrochen. Die zentrale Wasseranlage wurde angegriffen und kann nicht repariert werden. Allein davon sind 400.000 Menschen betroffen. Wenn das Werk nicht bald repariert wird, könnten die Folgen gravierend sein. Dann reden wir über Krankheiten wie Cholera und Typhus.

ZEIT ONLINE: Wie und wo kommen die Geflüchteten aktuell unter?

Buswell: Viele leben in ehemaligen Schulen oder schlafen unter freiem Himmel, weil alles überfüllt ist und sie nirgendwo anders hingehen können. Sie als Zivilisten zahlen den Preis für die Invasion und fürchten sich davor, wie es nun weitergeht.

ZEIT ONLINE: Es gibt Berichte, wonach ihre Peiniger vom "Islamischen Staat" das Chaos nutzen und reihenweise aus Gefängnissen ausbrechen.

Buswell: Das bereitet uns große Sorge. Es ist nicht zu fassen, dass das gerade geschieht. Wenn die Destabilisierung jetzt dazu führt, dass IS-Kämpfer und ihre Angehörigen freikommen, ist die ganze Region in Gefahr.

ZEIT ONLINE: Wie soll es weitergehen?

Buswell: Wir wissen es nicht. Wir sind selbst unsicher, für wie lange wir noch aufhören müssen, den Menschen zu helfen. Wir entscheiden Tag für Tag aufs Neue, ob und wann wir unsere Hilfsarbeit wieder aufnehmen können.

ZEIT ONLINE: Welche Unterstützung wünschen Sie sich von politischer Seite?

Buswell: Wir erhoffen uns klare Signale von der EU und Amerika. Doch gerade Letztere haben uns massiv enttäuscht. Erst vergangene Woche hat die Regierung von Donald Trump bekannt gegeben, dass sie im kommenden Jahr nur noch 18.000 Flüchtlinge statt 30.000 jährlich aufnehmen wird. Das wird Auswirkungen auf das Leben in den Camps und der Region haben. Vor allem auch, weil andere Länder vielleicht nachziehen. Gleichzeitig konnte sich der UN-Sicherheitsrat nicht auf eine einstimmige Linie einigen, um die Aktion der Türkei zu verurteilen. Da muss viel mehr Druck ausgeübt werden, damit sich hier etwas ändert.