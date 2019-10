Ein Zeichen ist es schon, das von der Universität Hamburg ausgeht: Als Bernd Lucke, ausgestiegenes Gründungsmitglied der AfD, dort am Mittwoch eine Vorlesung halten wollte, stürmten schwarz gekleidete Protestierende an den Sicherheitskontrollen vorbei den Hörsaal und sorgten dafür, dass die Veranstaltung abgebrochen werden musste. Bereits bei seinem ersten Anlauf eine Woche zuvor war Lucke im Hörsaal niedergebrüllt, als "Nazi-Schwein" beschimpft und körperlich bedrängt worden. Er musste den Campus unter Polizeischutz verlassen. Ein Zeichen also – nur wogegen? Gegen rechts? Viele würden wohl eher sagen: gegen die Meinungsfreiheit. "In Deutschland darf man nichts Schlechtes über Ausländer sagen, ohne gleich als Rassist beschimpft zu werden" – dieser Aussage stimmen 68 Prozent aller Jugendlichen zu.

Das ergab die Shell Jugendstudie 2019, die einen Tag vor der Lucke-Vorlesung öffentlich wurde. 53 Prozent denken obendrein, "die Regierung verschweigt der Bevölkerung die Wahrheit". Wohlgemerkt: Die Rede ist hier von 12- bis 25-Jährigen. Von der Generation Greta also, die weltweit für ihre Anliegen auf die Straße geht. Vielleicht wiederholt die rebellische Jugend vielfach nur, was sie zu Hause hört: Einer Allensbach-Studie zufolge sind 78 Prozent der Deutschen bei Kommentaren zu einigen oder sogar zu vielen Themen inzwischen "vorsichtig". Die Diskurs-DNA des 21. Jahrhunderts

Jetzt im Ernst? Ausgerechnet heute, wo es mehr Meinung denn je gibt, auf allen Kanälen, rund um die Uhr, soll die Meinungsfreiheit in Gefahr sein? Man könnte es sich nun leicht machen und das Gefühl für abwegig erklären. Das ist es aber gar nicht. Es hat einen logischen Ursprung: Wo es immer mehr Meinungen gibt, gibt es auch immer mehr Gegenmeinungen. Und mit den Standpunkten ist es wie mit Kindern: Je mehr aufeinandertreffen, desto lauter muss der Einzelne sein, um aufzufallen. Und desto grober und schriller. Die wenigsten werden also darum fürchten, ob sie eine Position äußern können.



Sondern darum, ob sie die sozialen Kosten aushalten. Dieser Befund aber ist weder tragisch noch neu: Es ist von Vorteil, wenn Menschen bei heiklen Themen zweimal nachdenken, bevor sie sich äußern. Es sind auch nicht alle Menschen schlechter geworden. Wer sich gegen den Mainstream stellen wollte, musste schon immer mit Gegenwind rechnen. Bereits in den Siebzigerjahren beschrieb Elisabeth Noelle-Neumann ihre Theorie der Schweigespirale, wonach Standpunkte seltener geäußert werden, je mehr sie von der Einschätzung des wahrgenommenen Meinungsklimas abweichen.



Was aber ist dieses Meinungsklima? Wahrscheinlich würde das zum Beispiel eine Flüchtlingshelferin in Thüringen anders beschreiben als der Asta in Hamburg. Die öffentliche Meinung ist keine objektive Größe, sie variiert mit Ort und Zeit. Und sie wird ständig neu ausgehandelt. Neu ist nicht dieser Aushandlungsprozess an sich. Neu ist, wie viele Milieus dabei ihre jeweils eigenen Wahrheiten gegeneinander abgleichen. War man früher dem peinlichen NPD-Onkel allenfalls bei Familienfesten ausgeliefert, prallen heute in sozialen Medien alle Milieus aufeinander. Unentwegt, ungebremst, ungefiltert. So verschlingen sich zwei Spiralen: eine Schweige- und eine Schreispirale.



Die Diskurs-DNA des 21. Jahrhunderts kann brutal sein. Ein Halbsatz kann für einen Shitstorm reichen. Die Grenzen zwischen Widerspruch und Rufmord zerfließen. Kürzlich urteilte ein Gericht, es sei keine Beleidigung, die Politikerin Renate Künast ein "Stück Scheiße" zu nennen. Wer daraus aber schließt, der Diskurs sei völlig entgrenzt, bleibt auf halbem Weg stehen. Der Fall Künast etwa wurde breit kritisiert. Die Gesellschaft hat reagiert. Sie hat ihre Reflexe nicht verlernt – sondern verändert. Öffentliche Meinung ist ein Kulturprodukt, das erstritten wird, nicht erschwiegen.



Der Attentäter von Halle teilte seinen Hass nur in obskuren Foren. Kaum jemand hatte die Chance zu widersprechen. Natürlich: Nicht jeder Widerspruch ist gut, zumal dann nicht, wenn er statt veränderbarer Auffassungen des anderen dessen unveränderbare Eigenschaften wie Geschlecht, Hautfarbe oder Religion angreift. Umso wichtiger werden diskursive Schutzräume, vom Bundestag bis zu Hörsälen, in denen es um Argumente geht und nicht um Personen, um Lösungen und nicht nur ums Mitdiskutieren. In denen der zivilisatorische Wert von Streit gepflegt wird. Denn der ist zweifelsohne hoch. Oder, wie Helmut Schmidt schon sagte: "Eine Demokratie, in der nicht gestritten wird, ist keine."



Ein kürzere Version dieses Artikels erschien in der ZEIT 44/2019.