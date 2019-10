Seit dem Einmarsch der Türkei in Nordsyrien vor sechs Tagen verschlechtert sich die Lage zunehmend. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan droht inzwischen der EU damit, syrische Flüchtlinge Richtung Europa zu schicken. Die EU-Außenminister haben sich davon nicht beeindrucken lassen und stoppen die Lieferung von Waffen in die Türkei. Währenddessen fliehen 100.000 Menschen vor der türkischen Armee, IS-Kämpfer konnten sich aus ihrer Gefangenschaft befreien. Die kurdische Autonomieverwaltung in Syrien sah sich dazu gezwungen, eine Vereinbarung mit dem Regime von Baschar al-Assad zu treffen. Seit dem Rückzug der Regierungstruppen aus Nordsyrien im Jahr 2012 kontrolliert die kurdische YPG-Miliz die Region – die immerhin ein Drittel des Staatsgebietes ausmacht. Warum die Autonomieverwaltung jetzt diese Zweckallianz mit der syrischen Regierung eingeht, erklärt Michael Thumann, außenpolitischer Redakteur der ZEIT, im Gespräch mit Mounia Meiborg.

Nach dem rechtsextremistischen Attentat von Halle wird wieder über eine mögliche Verbindung zwischen Ego-Shooter-Spielen und Onlineradikalisierung diskutiert. In dem Zusammenhang wird oft von sogenannten Incels gesprochen: meist weißen Männern, die unfreiwillig keinen Sex haben und in Onlineforen Frauenhass sowie teilweise rechte Positionen verbreiten. Angeführt wird die Diskussion von Innenminister Horst Seehofer: "Das Problem ist sehr hoch. Viele von den Tätern oder potenziellen Tätern kommen aus der Gamerszene. Und deshalb müssen wir die Gamerszene stärker in den Blick nehmen", sagte er am Wochenende. Stephan B., der mutmaßliche Täter von Halle, hatte seine Taten live auf einer Gamingplattform gestreamt. Was es mit der Diskussion um eine angebliche Radikalisierung in der Gamerszene auf sich hat, erzählt Dennis Schmees, Social-Media-Redakteur bei ZEIT ONLINE.



Und sonst so? In Kalifornien wird das Rauchen am Strand verboten.



Moderation: Mounia Meiborg

Mitarbeit: Andrea Buhtz, Anne Schwedt

Alle Folgen unseres Podcasts finden Sie hier. Sie erreichen uns per Mail unter wasjetzt@zeit.de.