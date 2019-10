In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird die Uhrzeit wieder umgestellt: Von der Sommerzeit auf die normale mitteleuropäische Zeit (MEZ) in unserer Zeitzone – im Volksmund Winterzeit genannt. Nach dem Plan von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wäre es die letzte Zeitumstellung. Die EU-Mitgliedstaaten konnten sich bislang jedoch nicht auf ein gemeinsames Vorgehen für die Abschaffung einigen. Wie es weitergeht, ist unklar. Das ganze Vorhaben könnte sogar noch scheitern.

Juncker hatte das Ende des Wechsels zwischen Sommer- und Winterzeit im September 2018 angekündigt, nachdem sich bei einer EU-weiten Onlineumfrage 84 Prozent der Teilnehmenden dafür ausgesprochen hatten. Österreich, das zu diesem Zeitpunkt den rotierenden Vorsitz im Rat der Mitgliedstaaten innehatte, setzte das Thema auf seine Prioritätenliste, erreichte aber keine Einigung.

Bedenken gegen den ehrgeizigen Zeitplan der EU-Kommission, die Uhr schon 2019 zum letzten Mal umzustellen, gab es von Anfang an. Oft genannte Probleme waren die Fahrpläne im internationalen Zugverkehr und die Slotvergabe an Flughäfen. Kritikerinnen und Kritikern zufolge wäre mehr Vorlaufzeit nötig gewesen. Auch habe bisher niemand die möglichen Folgen der Abschaffung untersucht.

Mehr Planung benötigt

Weil jedes Land dem Kommissionsvorschlag zufolge selbst entscheiden sollte, in welcher Zeitzone es dauerhaft bleiben will, hätte sich bei fehlenden Absprachen zudem eine Vielzahl verschiedener Zeitzonen innerhalb der EU ergeben können. Ein Kompromissvorschlag der österreichischen Ratspräsidentschaft für eine Abschaffung im Jahr 2021, um Absprachen zu ermöglichen, fand aber ebenfalls keine Mehrheit.

Das EU-Parlament unterstützte den Vorschlag der EU-Kommission grundsätzlich, forderte aber mehr Zeit. Das Ende der Umstellung im Jahr 2021 sei ein realistischer Zeitrahmen, befanden die EU-Abgeordneten im März. Unter dem damaligen rumänischen EU-Ratsvorsitz blieb die dafür nötige Einigung der Mitgliedstaaten aber weiter aus. Wie es unter der aktuellen finnischen Ratspräsidentschaft weitergeht, ist noch nicht absehbar. Eventuell könne das Thema bei einem Ministertreffen im Dezember auf die Tagesordnung gesetzt werden.



Ohne Zeitumstellung gäbe es mehr Zeitzonen

Ohne Einigung kann das ganze Vorhaben noch scheitern. Im Laufe der Debatten kristallisierte sich heraus, dass einige EU-Staaten, wie etwa Portugal, grundsätzlich gegen das Ende der Zeitumstellung sind. Aus Diplomatenkreisen hieß es zudem, es sei nicht bedacht worden, dass es mit Ende der Zeitumstellung zwangsläufig mehr Zeitzonen in Europa geben werde.

Eine große gemeinsame Zeitzone von Spanien bis Polen sei derzeit nur möglich, weil negative Effekte durch den Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit abgefedert würden, hieß es. Abgesehen von abgelegenen Gebieten wie den portugiesischen Azoren im Atlantik oder den französischen Überseegebieten gibt es in der EU aktuell drei Zeitzonen.

Wenn in der Nacht zum 27. Oktober die Zeiger oder Digitalanzeigen von 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgedreht werden, schalten sich viele Uhren automatisch um. Damit bekommt, wer am Abend zur selben Zeit wie immer ins Bett geht, eine Stunde Schlaf mehr. Von Sonntag an wird es dann abends eine Stunde früher dunkel. Dafür haben alle, die morgens zur Schule oder zur Arbeit müssen, etwas früher Tageslicht.

In keinem Land der EU bewegt das Thema Zeitumstellung so sehr die Gemüter wie in Deutschland. An der Onlinebefragung, die das Thema ins Rollen brachte, nahmen EU-weit 4,6 Millionen Menschen teil – drei Millionen davon kamen aus der Bundesrepublik.