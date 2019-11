Vor einem Monat, am 9. Oktober 2019, wollte ein rechtsextremer Terrorist in die Synagoge von Halle eindringen. Er scheiterte an der massiven Holztür. Statt mit mehreren selbstgebauten Waffen die volle Synagoge zu stürmen, erschoss er eine Passantin und später einen Besucher eines Dönerladens.

Einer der mehr als 50 Menschen, die an diesem Tag in der Synagoge waren, ist Max Privorozki. "Ich dachte, dass wir vielleicht zwei Wochen nach dem Anschlag die Möglichkeit haben, in unseren Alltag zurückzukehren", sagte der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung (SZ). Doch Politiker und Medien ließen ihnen keine Ruhe: "Wir können kein normales Gemeindeleben mehr führen, weil wir ständig an den Anschlag erinnert werden."

Privorozki fühlt sich in Deutschland zunehmend bedroht. "Wir beobachten aber mit Unruhe, dass in Deutschland Antisemitismus mit großer Geschwindigkeit immer krasser wird", sagte der 56-jährige Mathematiker. "Sich offen als Antisemit zu zeigen ist nicht mehr peinlich." Dafür seien nicht nur Rechtsextreme, sondern auch Islamisten verantwortlich.

In dem Interview vergleicht Privorozki den Anschlag von Halle mit der Reichspogromnacht. "Ich sehe Parallelen zwischen dem 9. November 1938 und dem 9. Oktober 2019", sagte er der SZ. Es sei traurig, wenn man als Jude in Deutschland den Alltag hinter Gittern und Schutzmauern verbringen müsse. Würden keine Maßnahmen gegen Antisemitismus und Judenhass ergriffen, wisse er nicht, ob die jüdische Gemeinschaft in Deutschland noch eine Zukunft habe.

Privorozki denkt ans Auswandern

Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde ist selbst vor 29 Jahren aus Kiew eingewandert. Die meiste Zeit habe er sich in Deutschland zu Hause gefühlt, sagte er der SZ. Doch seit ein paar Jahren fühle er sich nicht mehr so wohl in seiner Stadt. "Da überlegt man langsam, ob es nicht auch andere Orte gibt auf unserem Planeten, wo wir Juden besser leben sollten."

Dagegen mahnt der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, "einen kühlen Kopf zu bewahren". Die Situation sei schwierig, aber man müsse sich als Jude in Deutschland nicht verstecken, sagte Schuster der Nordwest-Zeitung. Allerdings gebe es in Metropolen wie Berlin und Dortmund Brennpunkte des Antisemitismus, die man bekämpfen müsse.

"Die Politik hätte sich auf allen Ebenen früher und nachhaltig den rechtsex­tremen Tendenzen entgegenstellen müssen", sagte Schuster über den Terroranschlag von Halle. Man müsse Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus aktiv bekämpfen. "Das ist einerseits eine Aufgabe des Staates, aber auch eine der Gesellschaft und jedes Einzelnen."