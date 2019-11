Tausende Klimaaktivisten der Bewegung Ende Gelände wollen heute Kohlereviere in der Lausitz und in der Nähe von Leipzig blockieren. Nach Angaben von Ende Gelände waren gegen neun Uhr morgens bereits 500 Aktivistinnen im Lausitzer Tagebau Welzow Süd und 1.000 im Leipziger Tagebau Vereinigtes Schleenhein. Zuvor trafen Hunderte Aktivistinnen auf der Kohlebahn und im Tagebau Jänschwalde ein. Insgesamt seien 4.000 Menschen aus Dresden, Leipzig und Berlin unterwegs. Mit der Aktion protestieren sie gegen die Klimapolitik der Regierung.

"Wir befinden uns an einem kritischen Punkt – das Zeitfenster, um die Klimakrise zu stoppen, schließt sich rapide", sagte der Pressesprecher der Bewegung Johnny Parks. Nach den bundesweiten Klimaprotesten am Freitag gehe die Bewegung nun einen Schritt weiter und leiste zivilen Ungehorsam, fügte Sprecherin Sina Reisch hinzu. "Während wir handeln, diskutiert die Bundesregierung ein vollkommen unzureichendes Kohleausstiegsgesetz. Leider hat dieses politische Versagen System."

Bei Klimaprotesten in ganz Deutschland waren am Freitag erneut zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Die hauptsächlich von Schulkindern und Studierenden getragene Bewegung Fridays for Future fordert damit eine Überarbeitung des Klimapakets der Bundesregierung und einen schnelleren Kohleausstieg. Auch die Aktivisten von Ende Gelände verlangen, sofort aus der Kohleverstromung auszusteigen. Ziel der Bundesregierung ist ein Kohleausstieg bis spätestens 2038.

Ende Gelände hatte zuvor getwittert, ihre Aktionen würden sich nicht gegen die Menschen richten, die in der Lausitz wohnten oder beim Tagebaubetreiber Leag oder der Polizei arbeiteten. Für Unruhe sorgte zuletzt zudem ein Foto, auf dem Polizisten in Uniform vor einer Wand mit dem Spruch "Stoppt Ende Gelände" posierten. Neun Beamte aus Brandenburg wurden vom Einsatz abgezogen.

In der Region gibt es Sorgen, dass es bei den Aktionen zu Gewalt kommen könnte. Im Lausitzer Revier sind mehr als 20 Mahnwachen und Versammlungen angemeldet. Der neue brandenburgische Innenminister der CDU Michael Stübgen will sich am Wochenende in der Lausitz ein Bild von der Lage machen.

Auch im Leipziger Revier rechnen die Veranstalter mit mehreren hundert Demonstranten, die mit Mahnwachen, Menschenketten und Blockaden protestieren werden. Die Polizei warnte die Teilnehmer davor, die Tagebaugebiete zu betreten, so die Deutsche Presse Agentur. Es könne lebensgefährlich und auch strafbar sein, dieses Gelände zu betreten.