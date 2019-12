Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die EU-Mitgliedstaaten aufgefordert, sich zum Ziel der Klimaneutralität bis 2050 zu bekennen. "Ich hoffe, dass das gelingt. Das wäre ein starkes Zeichen, dass Europa der Kontinent ist, der 2050 klimaneutral ist", sagte Merkel vor Beginn des EU-Gipfels in Brüssel. Die Bundesregierung unterstütze die Bemühungen der neuen EU-Kommissionsvorsitzenden Ursula von der Leyen für einen Green Deal in Europa und habe sich selbst schon zu dem Ziel der Klimaneutralität 2050 verpflichtet.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zeigte sich skeptischer – und brachte die Atomkraft ins Spiel. "Es ist klar, dass wir nicht von einem Tag auf den anderen auf erneuerbare Energie umstellen können", sagte Macron in Brüssel. "Das ist nicht möglich." Auch der Weltklimarat habe anerkannt, dass die Atomkraft "Teil des Übergangs ist".

EU-Ratspräsident Charles Michel sagte, er hoffe auf eine Einigung. Der Kampf gegen den Klimawandel sei "Priorität Nummer eins" und Klimaneutralität ein wichtiges Ziel für Europa. Um dies umzusetzen, müsse die EU massiv investieren. Dazu bedarf es allerdings eines einstimmigen Beschlusses.



Von der Leyen hatte am Mittwoch ihre Pläne für eine umfassende Strategie vorgestellt, damit in der EU im Jahr 2050 so viele klimaschädliche Treibhausgase kompensiert wie ausgestoßen werden. Geplant ist ein tiefgreifender Umbau der EU-Volkswirtschaften in allen Bereichen, für den insgesamt 100 Milliarden Euro investiert werden sollen. Das Vorhaben ist eines der Hauptthemen des Gipfels.



Klimaschutz - Europäische Union plant Klimaneutralität bis 2050 Ursula von der Leyen hat in Brüssel den Grünen Deal für die EU vorgestellt. Die EU-Kommissionspräsidentin sagte, man sei es jungen Menschen schuldig, jetzt zu handeln. © Foto: Francisco Seco

Widerstand kommt derzeit vor allem von den osteuropäischen EU-Staaten Tschechien, Polen und Ungarn, die finanzielle Zusagen der EU für den Übergang in eine klimafreundlichere Wirtschaft haben wollen. Tschechiens Regierungschef Andrej Babiš forderte ähnlich wie Macron zudem die Anerkennung von Atomkraft als "saubere Energie". Atomkraft produziere "keinerlei Emissionen", sagte Babiš in Brüssel. Ohne diese Energiequelle sei die Umstellung seines Landes auf Klimaneutralität nicht möglich.

Der luxemburgische Ministerpräsident Xavier Bettel sagte dazu: "Wir sind der Überzeugung, dass Atomenergie weder nachhaltig noch sicher ist." Wenn einzelne Länder auf Atomkraft setzen wollten, sei das ihr Recht. EU-Gelder sollte es dafür aber nicht geben.

Der tschechische Ministerpräsident Babiš verwies zudem auf die hohen Kosten der Umstellung auf Klimaneutralität, die viele Milliarden für sein Land betrage. Gleichzeitig müsse überlegt werden, "wie wir China, Russland und Indien zwingen, ihre Emissionen zu senken". Denn diese könnten dann billiger Waren produzieren. Deshalb müsse auch über eine CO2-Grenzsteuer diskutiert werden für Länder, deren Umweltstandards niedriger als in Europa sind.