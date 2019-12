Nach langem Streit hat sich die Klimakonferenz in Madrid auf eine Abschlusserklärung geeinigt. Das Plenum erinnerte alle rund 200 Staaten an ihre Zusage, im nächsten Jahr ihre Klimaschutzziele für 2030 möglichst zu verschärfen. Es blieb jedoch unklar, ob sich die Konferenz auf Regeln für den internationalen Handel von Verschmutzungsrechten verständigen konnte – ein kontroverser Punkt der Umsetzungsregeln des Pariser Klimaabkommens. Nun sollen Aussprachen folgen.



Lange Zeit war nicht absehbar, wie die Konferenz zu Ende gehen würde. Die Klimaaktivistin Greta Thunberg schrieb, es sehe so aus, als falle die Konferenz auseinander. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) sagte, es handele sich um "eine sehr ernste und sehr schwierige Situation", verschiedene Staaten würden die Verhandlung bremsen. Unter anderem forderte Brasilien gleich zu Beginn der Plenumssitzung, zwei Artikel mit Bezügen zur Landnutzung und zu Ozeanen zu streichen. Nachdem mehrere Länder sich dagegen wandten, erklärte der brasilianische Delegierte, er müsse "darauf bestehen", dass die entsprechenden Artikel gestrichen werden. Am Ende lenkte Brasilien ein und akzeptierte den vorliegenden Text, sodass er verabschiedet werden konnte.

Streit gab es vor allem um den Handel mit Verschmutzungsrechten, der in Artikel 6 des Regelwerks zum Pariser Klimaabkommen geregelt werden soll. Es geht dabei um die sogenannten NDCs, nationale Klimaschutzbeiträge. Industrieländer sollen sich Emissionseinsparungen auf ihre NDCs anrechnen lassen können, wenn sie in einem ärmeren Land ein Solarkraftwerk finanzieren. Umstritten war insbesondere, ob die unter dem Kyoto-Protokoll vergebenen Verschmutzungsrechte unter dem Paris-Abkommen weiter gelten sollen. Außerdem waren sich die Konferenzteilnehmer uneinig, inwieweit Länder, die durch den Klimawandel bereits Schäden erlitten haben, unterstützt werden sollen.



"Jedes Land muss spüren, dass es etwas beitragen kann"

Verschiedene Länder, darunter Papua-Neuguinea kritisierten außerdem, dass zeitweise 90 Prozent der Teilnehmenden nicht aktiv in den Prozess eingebunden waren. Es gehe um ein weltweites Problem, das eine weltweite Lösung brauche. "Und jedes hier vertretene Land muss spüren, dass es etwas dazu beitragen kann."



Umweltschutzverbände zeigten sich enttäuscht. Martin Kaiser von Greenpeace sagte, die Konferenz verrate alle Menschen, die weltweit längst unter den Folgen der Klimakrise litten und nach schnellen Fortschritten riefen. Die Organisation WWF bezeichnete die Beschlüsse als "so müde wie die Delegierten nach zwei durchverhandelten Nächten".



Der Klimaschutzgipfel sollte eigentlich am Freitagabend zu Ende gehen, wurde aber um 40 Stunden verlängert. Sein Ziel war es, das Regelwerk zum Pariser Klimaschutzabkommen fertigzustellen, mit dem die Weltgemeinschaft die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad begrenzen will. Die übrigen Umsetzungsregeln waren bereits bei der Weltklimakonferenz vor einem Jahr in Kattowitz beschlossen worden. Die Diskussion um Artikel 6 wurde wegen verhärteter Fronten aber auf Madrid verschoben. Sollte es heute keine Einigung geben, wird sich wohl auch die nächste UN-Klimakonferenz in einem Jahr in Glasgow mit ihm beschäftigen müsse.

Schon jetzt hat sich die Erde nach Befunden des Weltklimarats um rund ein Grad aufgeheizt im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Die vergangenen vier Jahre waren die wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Zu den Folgen der Erderwärmung zählen mehr extreme Wetterereignisse, also je nach Region mehr Hitzewellen, Dürren und Waldbrände, aber auch Stürme, Überschwemmungen und Starkregen.