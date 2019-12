In Madrid findet derzeit die 25. Internationale Klimakonferenz statt. Weltweit sind die Emissionen klimaschädlicher Treibhausgase zuletzt wieder gestiegen. Selbst wenn die Staaten ihre Zusagen aus dem Pariser Klimabkommen einhalten, steuert die Welt derzeit auf eine Erwärmung von etwa drei Grad bis Ende des Jahrhunderts zu. Verantwortlich dafür ist neben dem CO2-Ausstoß auch die hohe Methankonzentration in der Atmosphäre. Methan, das unter anderem bei der Rinderzucht frei wird, gehört zu den Gasen, deren Anstieg sich laut Expertinnen und Experten in den vergangenen Jahren beschleunigt habe – auch durch den massiven Gebrauch von Dünger. Welche Ursachen hat das und welche Folgen ergeben sich daraus im Kampf gegen den Klimawandel? Das erklärt Stephan Schmitt aus dem Wissen-Ressort der ZEIT.

In London haben die Staats- und Regierungschefs der Nato-Länder den Geburtstag des Verteidigungsbündnisses gefeiert. Doch die Stimmung gilt derzeit nicht unbedingt als feierlich. So hatte der französische Präsident Emmanuel Macron die Nato kürzlich als "hirntot" bezeichnet, worauf ihn US-Präsident Donald Trump wiederum heftig kritisierte. Auch der Einmarsch des Nato-Mitglieds Türkei in Nordsyrien hatte Unverständnis unter den Partnern ausgelöst. Beim Nato-Gipfel drohte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan damit, Beschlüsse zu blockieren, wenn die Nato-Mitgliedstaaten die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien nicht als Terrororganisation einstuften. Wie steht es also um das Verteidigungsbündnis? Und welche Strategien hat die Nato zum Umgang mit China oder Russland? Das ordnet EU-Korrespondent Ulrich Ladurner im Gespräch mit Ole Pflüger ein.



Moderation: Ole Pflüger

Mitarbeit: Diana Pieper, Mounia Meiborg



