Das Pariser Klimaschutzabkommen sieht vor, dass die Unterzeichnerstaaten spätestens im nächsten Jahr ihre Zusagen verschärfen, sich also strengeren Klimaschutzauflagen verpflichten. Auf der seit vergangener Woche stattfindenden UN-Klimakonferenz in Madrid sollen dafür alle nötigen Vorbereitungen getroffen werden. Am Rande der Konferenz hat Entwicklungsminister Gerd Müller zugesagt, Entwicklungsländern beim Kampf gegen den Klimawandel zu helfen. In Madrid verhandeln die Staaten außerdem, wie CO2-Verschmutzungsrechte international gehandelt werden können. Alexandra Endres, Redakteurin im Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bei ZEIT ONLINE, ist vor Ort und erklärt, warum die Details des Emissionshandels so wichtig sind – und warum die Verhandlungen erneut so zäh verlaufen.



Die seit Donnerstag in Frankreich anhaltenden Streiks gegen eine geplante Rentenreform machen sich insbesondere durch Verkehrsbeeinträchtigungen bemerkbar. Die Staukilometer verdoppelten sich am Montagmorgen teilweise, denn auf den öffentlichen Verkehr ist seit sechs Tagen kein Verlass mehr: Die Pariser Metro und Vorstadtzüge werden bestreikt, der Fernverkehr ist betroffen und sogar der Louvre. Der Streik richtet sich gegen eine von Präsident Emmanuel Macrons Regierung geplante Reform des Rentensystems, die eine Umstrukturierung vorsieht, die für viele eine Kürzung bedeuten würde. Moderatorin Mounia Meiborg spricht mit Karin Finkenzeller, freie Autorin für ZEIT ONLINE in Paris. Was ist von der Ankündigung der Regierung am Mittwoch zu erwarten? Wird die Regierung ihren Reformkurs halten können?



Und sonst so? Wie schmeckt eine Banane für 120.000 US-Dollar?



