von: Leserin Christine Z., 51

Die Grünen haben sich auf dem langen Marsch durch die Institutionen selbst verloren. Angetreten ist man mit viel Idealismus – wollte Dinge ändern. Mittlerweile hat man sich Pfründe gesichert, auf die man nicht verzichten will.

Ich weiß, die Grünen sind regional sehr unterschiedlich – es gibt Berliner Grüne, von denen ich persönlich wirklich viel halte – aber ich habe mir meine Meinung letztenendlich in meinem Umfeld gebildet:

Anfangs waren die Grünen in Hamburg stark in den Bürgerinitiativen verwurzelt – setzten sich ein für die Menschen, die durch Gentrifizierung und Umweltzerstörung entwurzelt werden sollten. Deshalb habe ich sie damals auch gewählt. Mittlerweile hat sich das leider komplett gedreht. In Altona stimmen sie jedem auch noch so durchgeknallten Investorenprojekt zu. Projektänderungen, bei denen die SPD verhandlungsbereit wäre, scheitern am harten Veto der Grünen. Und oft komplett auf Kosten der Natur. Denn die Grünen in Altona kungeln mit den Architekten. Auch eine absolut widersinnige Bahnhofsverlegung ohne Umweltgutachten stellt für die Grünen kein Problem dar. Die klimapolitischen Forderungen beschränken sich bei den Grünen auf ihre eigene Klientel. Vergessen wird dabei, dass zum Beispiel eine CO2-Steuer zwar den Geldsack füllt, aber die Umweltzerstörung nicht aufhält.

Seitdem die Grünen in Hamburg mit der Von-Beust-CDU koalierten, waren sie für mich einfach nicht mehr wählbar. Für mich ist ein Bürgermeister, der mit Nazis (Schill-Partei) koaliert, ein No-Go. Mittlerweile sind auch die Grünen käuflich – Macht, Ansehen, Schmeicheleien will man nicht mehr missen. Ein trauriges Bild für unsere Demokratie, wenn das die Folge von Jahrzehnten Parlamentsarbeit ist. Man muss sich schon fragen, was stimmt hier nicht, wenn Jahrzehnte politischer Beteiligung die Folge haben, dass Menschen abstumpfen, anfällig für Lobbyismus und Schmeicheleien werden.