Der Untergang des Abendlandes ist abermals ausgesetzt. Das zeigt die grandiose Albrecht-Dürer-Schau der Wiener Albertina mit 200 Objekten, die gerade ihre Pforten schloss. Die Schlange war noch länger als die vor dem Touristentempel Café Sacher um die Ecke. Was wollten die Jungen und Alten, die Chinesen, Afrikaner und Japaner bei dem "toten weißen Mann"? Albrecht Dürer (1471-1528) hat vor einem halben Jahrtausend mit feinziselierten Strichen gezeichnet. Heute schafft das doch ein Kind mit seinem iPhone 11.

Josef Joffe ist Mitglied des Herausgeberrats der ZEIT.

Als Begriff rangiert "Alter/toter weiße Mann" zwischen Spott und Verachtung. Im Englischen, wo das Wort herkommt, tritt er als "Dead White European Male", als DWEM, auf. Das Kürzel ist das Geschütz, das im Namen der diversity gegen die Träger einer 3000 Jahre alten westlichen Kultur aufgefahren wird – gegen das Patriarchat, das so viele Gemeinheiten auf dem Gewissen habe. Die Shortlist: Imperialismus, Kolonialismus, Kapitalismus, Ausbeutung, Krieg, Frauen-Knechtschaft, Umweltzerstörung. Die Herrschaft des DWEM gehöre gebrochen zugunsten der unterdrückten Frauen, Andersfarbigen und Indigenen ("Eingeborene" ist out als Zuweisung durch die weiße Rasse). "Literatur" weicht den "Literaturen", das alte Hamburger Völkerkundemuseum zeigt nun korrekt die "Kulturen und Künste der Welt."

Das ist alles gut und richtig, zumal Diversität – deutsch: Vielfalt – ein urwestliches Konzept ist. Hinzu kommen universelle Exportartikel wie Freiheit, Individualität und Gleichheit, die sich im Gefolge der Aufklärung durchgesetzt haben. Richtig ist es auch, an die schändlichen Rückschläge auf diesem Siegeszug zu erinnern: von der Sklaverei bis zum Totalitarismus, von der Verfolgung Andersgläubiger bis zum Völkermord.

Dieses Sündenregister aber verschärft das Rätsel der überfüllten Albertina, wo sich Menschen aller Hautfarben und Identitäten gegenseitig die knappe Luft wegschnappten. Wollten sie bloß den legendären "Feldhasen" anstarren, der inzwischen Abertausende von Plakaten, Tellern und Aschenbechern ziert? Wollten sie nicht der Kunst, sondern dem Kommerz huldigen?

Dürer habe bei seinem Hasen die "schönsten Ohren der Kunstgeschichte" gezeichnet, notiert die SZ. Das fast ebenso berühmte Aquarell "Flügel der Blauracke" preist die FAZ als "ultimativen Bauplan" für die Schwingen des Ikarus; das Bild sei von "juwelenhaft-filigraner Präzision". Die Älteren kennen den "Bartlosen Mann mit Barett" vom dahingeschiedenen 50-Mark-Schein. "Unglaublich" seien Dürers Zeichnungen, jubelt die Welt am Sonntag. Das "Maul eines Rindes" kann das schärfste Objektiv nicht zeichnen; bei diesem Bild aber hat man "das Gefühl, das feucht atmende Vieh werde uns gleich das Gesicht ablecken" (SZ).

Warum fasziniert Dürer auch Nicht-Europäer 500 Jahre später? Es kann nicht das perfekte Handwerk sein, also malen können, was man sieht. Denn man muss erst sehen können. Dürer hat "tief in die Natur hineingesehen und diese Tiefe für uns sichtbar gemacht" (NZZ). Das ist das Geheimnis: Sehen, was andere nicht sehen, zeichnen, was andere nicht schaffen. Kunst heißt, nicht auf bekannten Pfaden zu wandeln, sondern neue Horizonte zu erschließen. Überdies hat Dürer, ein geschäftstüchtiger Mann und begnadeter Netzwerker nicht nur Kaiser und Klerus gedient. Als Erfinder der Druckgrafik zu niedrigen Preisen hat er Kunst demokratisiert. In diesem Sinne ist Dürer "modern" (DIE ZEIT), kein Fossil, das in die Ablage der Historie gehört.

Deshalb ragt dieser angebliche Naturalist mit seinem übernatürlichen Genie aus der Kunstgeschichte hervor. Deshalb werden sie alle in die Albertina geströmt sein – von wo auch immer, weiblich oder männlich. Überhaupt ist DWEM ein törichter Begriff. Sollten wir Rembrandt und Kollegen niedriger hängen, weil die Künstler Männer, nicht Frauen waren? Michelangelo und Bernini in den Museumskeller verbannen? Rap und R & B zelebrieren? Ja, natürlich. Aber Bach bleibt einer der Allergrößten, obwohl er weiß, männlich und in seiner Religiosität auch noch reaktionär war. Seinen Kantaten lauschen sie von Peking bis Patagonien.

Den DWEM zum Überbleibsel aus hässlichen Zeiten zu degradieren, wäre ebenso absurd, wie Platon in die zweite Reihe des Philosophie-Kanons zu schieben. Alle Philosophie, witzelte der britische Denker Alfred North Whitehead, sei bloß eine "Serie von Fußnoten zu Platon". Dass Frauen und Nicht-Europäer seinerzeit nicht mitspielen konnten, gereicht der westlichen Kultur nicht zur Ehre. Nennen wir deren Säulen "Jerusalem-Athen-Rom", gefolgt von Florenz, Amsterdam, Oxford, Berlin, New York… Doch die Sünden der Vergangenheit entwerten nicht, was weltweit ausstrahlt.

Die Bibel ist nicht das "Buch der Bücher", weil sie von lauter alten weißen Männern niedergeschrieben worden ist, sondern weil sie sämtliche Menschheitsmythen sowie einen universellen Moralkodex umfasst. Dürer, der Realist-als-Phantast, ist Teil dieses Erbes. Deshalb, darf man folgern, drängten Menschen aus allen Kulturen in die Albertina. Hinterher gab’s im Sacher einen "Verlängerten", den die Europäer den Äthiopiern, Arabern und Türken verdanken. Dass korrekte Zeitgenossen hier "kulturelle Aneignung" geißeln, ist kalter Kaffee. Alle Zivilisation ist Aneignung – ein Segen für die Menschheit.