Politiker müssen viele Reden halten, Interviews geben und Talkshows bestücken. Oft fällt dabei mehr Spreu ab als Weizen. Das gilt auch für die Bundeskanzlerin. Doch hat Angela Merkel in den letzten vierzehn Tagen zweimal das Wort ergriffen und dabei gewichtige Äußerungen gemacht, die sich zu einer grundlegenden Darstellung ihrer Weltsicht, ihrer Außenpolitik und ihrer Einschätzung von Klimaschutz und Energieversorgung addieren – das erste Mal Anfang Januar in einem langen Gespräch mit Lionel Barber, dem Chefredakteur der Financial Times, das zweite Mal vorige Woche beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Ihre Darlegungen lassen ein intensives Arbeitsprogramm der Kanzlerin erahnen, doch lassen sie sich auch als politisches Vermächtnis verstehen.

Beim Blick auf die Weltpolitik fasst Merkel vor allem die veränderte Außenpolitik der Vereinigten Staaten, die Folgen des wirtschaftlichen und geopolitischen Aufstiegs der Volksrepublik China und die afrikanische Herausforderung ins Auge.

Über die Veränderung der amerikanischen Politik macht sie sich keine Illusionen. Sie führt sie auch nicht bloß auf die Erratik Donald Trumps zurück. "Die frühere Supermachtrolle der USA spiegelt nicht mehr das Selbstbild der Amerikaner wider", sagte sie der FT. "Schon Präsident Obama hat vom asiatischen Jahrhundert gesprochen. Aus der amerikanischen Warte ist Europa nicht länger der Mittelpunkt des Weltgeschehens. Das wird unter jedem US-Präsidenten so sein. Deswegen muss Europa seine eigene Weltrolle neu bestimmen." Unter Trump, fügte sie hinzu, sei der Multilateralismus keine Selbstverständlichkeit mehr. Sie stimme ihm zu, dass Reformen nötig seien, etwa der Welthandelsorganisation (WTO). "Aber ich stelle nicht die multilaterale Weltordnung in Frage." Den Westen gebe es noch, und er sei es wert, dass wir dafür kämpften, ihn zu erhalten.

China nicht als Bedrohung sehen

Den Aufstieg Chinas sieht Angela Merkel gelassen. So widersprach sie der Feststellung des FT-Chefredakteurs, China sei aus einem strategischen Partner zu einem strategischen Rivalen geworden: "Man kann auch eine Partnerschaft zwischen Rivalen entwickeln." Allerdings müsse sie auf Gegenseitigkeit und Einhaltung bestimmter Regeln beruhen; faire Handelsbeziehungen seien sicherzustellen. "Aber ich rate davon ab, China schon deswegen als eine wirtschaftliche Bedrohung zu betrachten, weil es wirtschaftlich erfolgreich sei. Ich teile nicht sein politisches Wertesystem, doch ich muss anerkennen, dass es ökonomisch arriviert ist. Wir müssen konstruktiv mit seiner Leistung umgehen."



Auf das amerikanische Bestreben anspielend, die Wirtschaften der USA und der Volksrepublik zu entkoppeln, setzte sie hinzu: "China komplett zu isolieren, kann nicht die Antwort sein. Wollen wir denn wirklich all die eng verbundenen weltweiten Wertschöpfungsketten wieder demontieren?" Selbst die Beteiligung von Huawei am Ausbau unseres 5G-Netzes will sie nicht per se ausschließen.

Afrika war schon ein Thema der Kanzlerin, als sie 2007 zum ersten Mal in Davos auftrat. Damals forderte sie, den Kontinent stärker in die Weltwirtschaft zu integrieren, afrikanische Kapazitäten zur Konfliktbewältigung und Friedenssicherung aufzubauen und den gleichberechtigten Zugang zu den Rohstoffvorkommen Afrikas zu sichern. Das blutige Chaos in Libyen, die wachsende terroristische Bedrohung in Zentralafrika und der Sahelzone, dazu die Migrationsschübe aus der Subsahara-Zone haben dem Thema neue Dringlichkeit verschafft.



Deutschland versuche, seinen Beitrag zu leisten, und er werde noch größer werden müssen, sagte Merkel jetzt in Davos. "Um Flucht- und Migrationsbewegungen zu verhindern oder eine geordnete Migration hinzubekommen", müssten wir uns "noch viel mehr präventiv einsetzen". Nur vage deutete sie an, dass sie auch an militärische Einsätze denkt: "Gleichzeitig müssen wir natürlich auch Sicherheit garantieren. Denn ohne Sicherheit gibt es keine Entwicklung – und ohne Entwicklung gibt es mit Sicherheit keine Sicherheit."

Emotionen mit Fakten versöhnen

Im Jahre 2007 nannte die Bundeskanzlerin die großen Herausforderungen der Zeit: "Sicherheit des freien und fairen Welthandels, stabile Finanzmärkte, Schutz vor internationalem Terrorismus, sichere Energieversorgung, Beherrschung des Klimawandels, Umgang mit der Armutswanderung." Es muss einen schon nachdenklich stimmen, dass in den dreizehn zurückliegenden Jahren nicht ein einziges dieser Probleme bewältigt worden ist. Tatsächlich sind alle noch akuter geworden, und hinzugekommen ist obendrein der Brexit.



Besonders dem Klimawandel, der Energieversorgung und der Digitalisierung widmete Angela Merkel eingehende Analysen. Vor uns stünden "Transformationen von gigantischem, historischem Ausmaß", verkündete sie auf dem Weltwirtschaftsforum. Transformationen, die im Grunde bedeuteten, "die gesamte Art des Wirtschaftens und des Lebens, wie wir es uns im Industriezeitalter angewohnt haben, in den nächsten 30 Jahren zu verlassen".

All dies müsse neu gedacht werden, fordert die Kanzlerin. Dabei komme es darauf an, die Emotionen mit den Fakten zu versöhnen; die Sprachlosigkeit zu überwinden, die zwischen Leugnern des Klimawandels und jenen herrscht, die ihn für ein Verhängnis halten; und nicht der Verführung des "Jeder für sich" zu erliegen. Das alles sei "kein Spaziergang im Park", sagte sie im Gespräch mit der Financial Times. Man müsse jedoch optimistisch an die Dinge herangehen.

Noch ist Angela Merkel im Amt. Bei den drei EU-Gipfeltreffen dieses Jahres – mit den Vereinigten Staaten im April, mit China im September und mit Afrika im Spätjahr wird sie ein entscheidendes Wort mitzureden haben, im zweiten Halbjahr sogar als Präsidentin des Europäischen Rates. Da wartet viel Überzeugungsarbeit auf sie.