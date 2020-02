von: Thomas K.

Ich bereise das Land seit Mitte der Neunzigerjahre und sehr regelmäßig seit 2008. Daher gibt es unglaublich viel, was ich in all den Jahren schätzen gelernt habe. Am beeindruckendsten ist und bleibt London. Die Stadt, in der sich die ganze Welt trifft, die eine beeindruckende Architektur hat und doch immer noch typisch britische Traditionen.

Außerhalb Londons liebe ich die Landschaft. Die rollenden Hügel an der Südküste und das maritime Gefühl sind unschlagbar. Die beeindruckenden Highlands in Schottland und die dortige Hauptstadt Edinburgh sind wunderschön.

Ich mag die Freundlichkeit der Bewohner und auch die höfliche, aber bestimmte Art zu sagen, dass jemand etwas verbockt hat.

Ich liebe die Sprache, die in vielen Punkten so nah an unserer ist und in vielem doch so fern.

Ich liebe das Essen und die Getränke. Nichts bereitet einen besser auf einen langen Urlaubstag vor als ein britisches Frühstück. Aber auch die Sunday roasts oder Fish and Chips sind klasse. Die Zeiten, in denen man Minzsoße brauchte, um den strengen Hammelgeschmack zu überdecken, sind lange vorbei. Die Vielfalt an Bieren in einem Pub sind unschlagbar. Nicht wie in Deutschland, wo es ein bis drei Bier gibt. Nichts entschleunigt so sehr wie ein gutes Pint in einem Pub oder auch ein Cream Tea am Nachmittag.

Das Land ist voller Sehenswürdigkeiten, Museen und Gärten, die entdeckt werden können.

All diese Vielfalt hat mich seit meiner Jugend geprägt und sogar meinen Beruf beeinflusst. Als Englischlehrer ist unser jährlicher Sommerurlaub Freizeit und Weiterbildung in einem. Neben all der Pilcher-Romantik hat dieses Land auch immer seine Ecken. Ich liebe diesen Kontrast. Die Ecken, die character haben, sind genauso interessant.

Natürlich ist es auch immer wieder toll, wie viele gute Schauspieler*innen und Musiker dieses Land hervorbringt. Egal ob Beatles, Stones, The Who, Queen, Oasis oder Ed Sheeran, sie alle haben ihre Zeit geprägt und tun es immer noch.

Es war auch immer interessant zu sehen, wie das Land Selbstvertrauen aus der Geschichte gezogen hat. Umso trauriger finde ich es, wie in der Brexit-Debatte leider die falschen Schlüsse gezogen wurden und es zu einer falschen Annahme kam, dass das Königreich besser allein dastehen würde.

Nichtsdestotrotz werde ich weiter das Land bereisen und vielleicht kann ich einen kleinen Teil dazu beitragen, dass sich der Brexit-Prozess in vielen Jahren wieder umkehrt.