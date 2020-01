Hätte beim Gründungsparteitag in Karlsruhe jemand das Wort "Volkspartei" in den Mund genommen, man hätte es wohl für eine Beleidigung gehalten. Die über 1.000 Delegierten, die sich im Januar 1980 versammelten, hatten eine ganz andere Vision. In Karlsruhe sei "eine sozialistische Partei mit ökologischem Anstrich entstanden", hieß es damals in der ZEIT.



Heute haben die Grünen längst die Größe und Popularität einer Volkspartei erreicht. Im vergangenen Sommer lagen sie in einigen Umfragen sogar erstmals gleichauf mit der CDU. Der Parteivorsitzende Robert Habeck gilt als einer der beliebtesten deutschen Politiker. Das Kanzleramt, so scheint es derzeit, ist für die Grünen nur noch eine Frage der Zeit.

Aus der Umwelt-, der Friedens-, der Anti-Atomkraft- und der Frauenbewegung der Siebzigerjahre erwachsen, gehörten der Partei anfangs auch Konservative wie der ehemalige CDU-Abgeordnete Herbert Gruhl an. 1983 zogen die Grünen in den Bundestag ein – und durchbrachen das bis dato etablierte Drei-Parteien-System aus SPD, CDU und FDP. Während die "Realos" sich schon früh für eine Regierungsbeteiligung auf Landesebene einsetzten, ging es dem fundamentaloppositionellen Flügel stärker um einen Bruch mit der etablierten Politik.

Machtteilung als Gründungsprinzip

So war der Aufbau der Partei am Prinzip der Machtteilung orientiert: Das Rotationsprinzip, das die Amtszeit von Abgeordneten auf zwei Jahre begrenzte, wurde zwar schnell aufgehoben. Beibehalten wurden jedoch die geschlechterparitätische Besetzung der Parteispitze sowie die Trennung von Amt und Mandat, die erst 2003 gelockert wurde. Nach der Wiedervereinigung schlossen sich die Grünen mit dem Bündnis 90, einer Vereinigung aus DDR-Bürgerrechtsbewegungen, zusammen.

Doch mit der ersten Regierungsbeteiligung verschärften sich die innerparteilichen Konflikte. Der Einsatz deutscher Bundeswehreinheiten im Kosovokrieg, den die rot-grüne Koalition mit Außenminister Joschka Fischer 1998 beschloss, widersprach dem pazifistischen Selbstverständnis der Partei und führte zu zahlreichen Austritten. Kritik gab es auch in der zweiten rot-grünen Legislaturperiode: Gerhard Schröders Verkündung der Agenda 2010 im Jahr 2003 schien nur schwer mit den linken Grundsätzen der Ursprungspartei vereinbar.

Mit dem Slogan "Radikal ist das neue Realistisch" versucht das derzeitige Führungsduo aus Robert Habeck und Annalena Baerbock die Wählerschaft zum Wohle des Planeten auf unangenehme Maßnahmen vorzubereiten. Doch die von den Grünen geforderte CO2-Bepreisung in Höhe von 60 Euro pro Tonne liegt ganze 120 Euro unter dem, was das Umweltbundesamt als notwendig erachtet.

Kann eine Volkspartei noch radikal sein?

Was meinen Sie? Wie treu sind sich die Grünen geblieben? Können sie es sich bei ihrer derzeitigen Popularität überhaupt leisten, radikal zu sein? Welche einstigen Grundsätze vermissen Sie in der derzeitigen Politik der Partei? Welchen Wandel in der grünen Agenda begrüßen Sie?

