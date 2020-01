Der Beschuss begann kurz nach Mitternacht. 22 ballistische Raketen, von iranischem Territorium abgefeuert, schlugen im Irak ein: in Kasernen in der Stadt Erbil im Norden und in Ain al-Assad in der Mitte des Landes. Als einen "Schlag ins Gesicht" der Amerikaner bezeichnete Irans Oberster Revolutionsführer Ali Chamenei die Angriffe im iranischen Staatsfernsehen. Doch gehe es bei der Vergeltung für den Tod von Kassem Soleimani um mehr: darum, "dass die korrupte amerikanische Präsenz in der Region zu einem Ende kommt".



Die irakische Armee gab an, von ihren Soldaten sei niemand zu Schaden gekommen. Ob es unter den US-Soldaten Tote oder Verletzte gab, ist unklar. Klar hingegen ist: Sollten die US-Truppen demnächst tatsächlich aus dem Irak abziehen, wäre das ein großer strategischer Erfolg für das iranische Regime. Die USA haben 5.200 Soldaten im Irak stationiert, die übrige Nato etwa 500. Die Bundeswehr hat schon 35 deutsche Soldaten aus dem Zentralirak nach Kuwait und Jordanien ausgeflogen. Man führe jedoch mit der irakischen Regierung Gespräche über eine Fortsetzung des Einsatzes, sagten Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und Außenminister Heiko Maas.



Denn im Irak, der durch den Konflikt zwischen den USA und dem Iran immer stärker unter Druck gerät, unterstützen längst nicht alle einen Rauswurf der US-Soldaten. Doch es braucht Mut, um das in diesen Tagen als Politiker öffentlich zu sagen. Der irakische Parlamentspräsident Mohammed al-Halbousi war der einzige Sunnit, der am vergangenen Sonntag zur Krisensitzung der irakischen Volkskammer erschien. Und er war der Einzige, der es wagte, seinen wütenden schiitischen Kollegen im Plenum offen zu widersprechen. Der 37-Jährige Al-Halbousi warnte vor einem vorschnellen Abzug der US-Truppen. Weil alle anderen sunnitischen und kurdischen Abgeordneten der Sitzung ebenso ferngeblieben waren wie moderate Vertreter der Schiiten, wurde das Quorum zur Beschlussfähigkeit mit 168 der 329 Mandatsträger nur knapp erreicht. Trotzdem stimmte das Plenum am Ende ohne lange Debatte für die brisante Resolution, sämtliche ausländische Streitkräfte aus dem Irak zu verbannen.



Eingekreist US-Stützpunkte in der Krisenregion © ZEIT-Grafik

Die Entscheidung liegt nun bei Ministerpräsident Adel Abdul Mahdi, der die US-Truppen eigentlich im Land behalten möchte, sich dem öffentlichen Druck aber nicht mehr entziehen kann. Er ist nur noch geschäftsführend im Amt, nachdem ihn Ende November Hunderttausende Demonstranten zum Rücktritt zwangen. Formal beträgt die Kündigungsfrist des 2014 zwischen der amerikanischen und irakischen Führung geschlossenen Militärpaktes ein Jahr, wenn ihn nur eine der beiden Parteien beenden will. Bei einem Treffen mit US-Botschafter Matthew Tueller in Bagdad plädierte der irakische Premier daher dafür, "einen gemeinsamen Weg für den Abzug der amerikanischen Truppen zu finden". Um den Druck zu erhöhen, kündigte Mahdi an, die US-Streitkräfte dürften den irakischen Luftraum nicht mehr benutzen. Sie müssten in ihren Kasernen bleiben und dürften nur noch irakische Soldaten trainieren.



Wie aufgewühlt die Lage ist, zeigte auch ein Brief des US-Kommandeurs im Irak, General William H. Seely III, an die Regierung in Bagdad, in dem er den Abzug aller US-Truppen in nächster Zeit ankündigte. Kaum eine Stunde später dementierte das US-Verteidigungsministerium und erklärte, das Schreiben sei ein Entwurf und aus Versehen in die Öffentlichkeit gelangt. Alle Operationen gegen den sogenannten "Islamischen Staat" (IS) würden allerdings bis auf Weiteres gestoppt, man müsse sich derzeit auf den Schutz der eigenen Einrichtungen konzentrieren.



Schutz vor der Übermacht der Schiiten

Nicht nur die Sunniten, auch die Kurden im Nordirak sind klar gegen einen Abzug der US-Soldaten. Sie empfinden deren Präsenz nicht als Besatzung, sondern als Schutz vor der unkalkulierbaren Übermacht der Schiiten und der sie steuernden iranischen Führung. Im Irak ist die Mehrheit der Bevölkerung Schiiten. Seit die USA 2003 den sunnitischen Despoten Saddam Hussein absetzten, haben schiitische Parteien die Wahlen immer für sich entschieden. Sie stellen den Regierungschef und haben in Politik und Armee die entscheidenden Positionen inne. "Schiitische Abgeordnete haben eine radikale Entscheidung über die Zukunft des gesamten Irak getroffen, unter dem Einfluss von Emotionen", kommentierte ein hochrangiger Politiker anonym die Abstimmung im Parlament. Die irakische Souveränität sei vielfach verletzt worden und man solle die Einflussnahme aller Gruppen stoppen, nicht nur die einer einzigen Partei, fügte er hinzu – eine Anspielung auf die iranische Dominanz.



So sehen das auch Hunderttausende Schiiten, die seit Anfang Oktober zu Massenprotesten mobilisieren. Sie fordern eine fundamentale Reform des politischen Systems, den Rücktritt der Führungsklasse, ein neues Wahlgesetz sowie das Ende der iranischen Bevormundung.



Ausgelöst wurde der Aufruhr von der Entlassung des Generals Abdul Wahab al-Saadi, der als Vizekommandeur der irakischen Anti-Terror-Einheiten eine wichtige Rolle beim Sieg über den sogenannten "Islamischen Staat" spielte und als Nationalheld gilt. Nachdem er mehrfach öffentlich das Auftreten irantreuer Milizen im Irak kritisiert hatte, verlangte das iranische Regime seine Ablösung – und setzte diese bei der irakischen Führung durch. In Najaf und Kerbala steckten daraufhin Demonstranten die iranischen Generalkonsulate in Brand. Büros von irakischen Parteien, die dem Iran nahestehen, wurden verwüstet. 470 Menschen wurden bei den Unruhen getötet und mehr als 20.000 verletzt, vor allem durch irantreue Paramilitärs, die als Scharfschützen auf den Dächern lauerten.