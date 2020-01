In Libyen wollen sich die Truppen des abtrünnigen Generals Chalifa Haftar nun doch an eine von der Türkei und Russland vorgeschlagene Waffenruhe halten. Diese solle am Sonntag um Mitternacht beginnen, kündigte Haftars Libysche Nationalarmee (LNA) in einer kurzen Erklärung an. Sie warnte aber vor einer "harten Reaktion", falls die gegen sie kämpfenden Truppen der Regierung gegen die Waffenruhe verstoßen sollten.

Zwei Tage zuvor hatte Haftar die Waffenruhe noch abgelehnt. Seine Truppen würden weiter gegen die Regierungssoldaten, ihre Verbündeten und "Terroristen" kämpfen, teilte Haftar mit. Libyen werde erst wieder zu Stabilität finden, wenn die "terroristischen Gruppen" und Milizen besiegt seien, die die Hauptstadt Tripolis kontrollieren.



Anerkannte Regierung kontrolliert kaum mehr als Tripolis

Die Türkei und Russland hatten am Mittwoch zu einer Feuerpause in dem nordafrikanischen Krisenstaat aufgerufen. Die international anerkannte, aber so gut wie machtlose Regierung in Tripolis hatte die Initiative begrüßt, allerdings offen gelassen, ob sie sich daran halten will. Als Bedingung nannte Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch bei einem Besuch in Rom einen Rückzug der Truppen Haftars. Am Tag zuvor hatte Haftar die im Osten von Tripolis gelegene Stadt Sirte erobert.



Die Regierung Libyens kontrolliert kaum mehr als die Gebiete rund um Tripolis und ist dabei auf die Hilfe zahlreicher lokaler Milizen angewiesen. Der Großteil des Landes wird inklusive der Ölvorkommen im Osten von Haftar kontrolliert, den der sich als Gegenregierung wahrnehmende Abgeordnetenrat in Tobruk 2015 zum obersten Befehlshaber seiner Truppen ernannte. Haftar wird von Russland, den USA und Frankreich unterstützt, während Italien, Deutschland, die EU und die bald mit eigenen Truppen in Libyen aktive Türkei zur Regierung in Tripolis stehen.



Deutschland will Libyen-Gipfel ausrichten

Um die Wahrscheinlichkeit einer politischen Lösung zu erhöhen und ein Waffenembargo durchzusetzen, will Deutschland in Berlin eine Konferenz aller in Libyen beteiligten ausländischen Mächte organisieren. Bei einem Besuch von Kanzlerin Angela Merkel in Moskau hat Russlands Präsident Wladimir Putin das Vorhaben unterstützt. Die Waffenruhe nahm er dabei vorweg: Er rechne mit einem Ende der Kämpfe "innerhalb mehrerer Stunden", sagte er.



Der libysche Bürgerkrieg läuft seit 2014. Wenige Jahre nach dem Sturz des langjährigen Herrschers Muammar al-Gaddafi konnten sich Vertreter verschiedener politischer Gruppierungen trotz des Ausrichtens einer Parlamentswahl 2014 nicht auf ein neues politisches System einigen. Seitdem kämpfen sie gegeneinander. Neben der Regierung al-Sarradschs und Haftar sind auch zahlreiche lokale Stammesmilizen sowie zeitweise IS-Terroristen in den Kämpfen aktiv. Seit Beginn des Bürgerkriegs sind knapp 10.000 Menschen gestorben.