Eines nur vorweg: Bei der Berliner Konferenz ging es um Libyen, nicht um Deutschland. Die Kanzlerin muss daran zuallerletzt erinnert werden, aber vielleicht doch der eine oder andere Großstratege, der begeistert registriert, endlich melde sich Deutschland auf der weltpolitischen Bühne zurück. Das Land stelle nun unter Beweis, dass es ihm ernst sei mit der so oft angekündigten Bereitschaft, mehr Verantwortung zu übernehmen.



Letzteres stimmt ja und ist zu begrüßen. Was die Bundesregierung getan hat, und wofür man sie uneingeschränkt loben kann: In einer heillos verfahrenen Situation hat sie ihre guten Dienste angeboten. Sie hat das professionell, mit hohem persönlichen Einsatz und bisher auch erfolgreich getan. Gemessen aber wird der Erfolg am Ende daran, ob Libyen zum Frieden findet; erst dann kann auch die deutsche Außenpolitik mit sich zufrieden sein.



Als Bundeskanzlerin Merkel am Sonntag vor dem Kanzleramt ihre Gäste begrüßte, stand jedes Mal UN-Generalsekretär António Guterres neben ihr. Was eine nicht unwichtige Symbolik hatte. Wenn es bei der Lösung des Libyenkonflikts wirklich vorangehen soll, dann wird dies nur unter dem Schirm und mit dem Mandat der Vereinten Nationen gelingen. Allein sie können durch Beschlüsse des Sicherheitsrates die notwendigen Schritte legitimieren, die Überwachung des Waffenembargos ebenso wie die Absicherung eines noch auszuhandelnden Waffenstillstandes.



Der Berliner Prozess wird deshalb rasch zum New Yorker oder zum Genfer Prozess werden. Schon in wenigen Tagen sollen sich in Genf jeweils fünf Vertreter der Kriegsparteien treffen, deren Anführer im Kanzleramt noch nicht miteinander sprechen wollten. Aus gutem Grund saßen alle ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates in Berlin mit am Tisch, ohne sie wird es nicht gehen. Sie stehen weltpolitisch nun einmal dauerhaft in der Verantwortung, auch wenn sie in Libyen bisher besonders unverantwortlich agierten, wie Russland, oder sich schlicht desinteressiert zeigten, wie die Vereinigten Staaten.



Aber auch die Bundesregierung steht nun, da sie sich entschieden hat, den Berliner Prozess anzustoßen, besonders in der Pflicht. Wahrscheinlich auf viele Jahre, über das Ende der großen Koalition und über die Kanzlerschaft Merkel hinaus. Sie wird vermitteln und moderieren müssen. Und immer wieder Druck machen. Sie darf sich nicht einschüchtern und nicht einwickeln lassen.



Viel Glück kann man da nur wünschen, und zwar mit vollem Ernst und ohne jeden Zynismus. Mehr Glück als beim letzten Mal. Im Jahr 2011 hatte sich Berlin der militärischen Intervention von Franzosen, Briten und – skeptischeren – Amerikanern zum Sturz Gaddafis verweigert. Rückblickend mag sich die deutsche Politik im Recht sehen, denn danach versank das Land im Chaos. Aber die Bundesregierung stand vor neun Jahren bei den engsten Verbündeten vollkommen isoliert da, ein diplomatischer Albtraum. Es wäre ein Irrtum zu glauben, die damalige Zurückhaltung verleihe der Berliner Libyenpolitik heute größere Glaubwürdigkeit.