In Deutschland warten derzeit 9.000 Menschen auf ein Spenderorgan, meistens eine Niere – und über 900 Menschen sind allein 2018 beim Warten verstorben. Doch Spenderinnen oder Spender, die ihre Organe nach ihrem Tod zur Verfügung stellen, gibt es viel zu wenige. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) möchte das ändern und schlägt eine sogenannte Widerspruchslösung vor, wonach alle automatisch Organspender sind, sofern sie nicht widersprechen. Über diesen Vorschlag – aber auch das Gegenmodell, das unter anderem von der Grünenvorsitzenden Annalena Baerbock eingebracht wird, um die Situation zu verbessern, stimmt heute der Bundestag ab. Jakob Simmank ist Wissensredakteur bei ZEIT ONLINE und erklärt die Vorhaben, die möglichen Folgen – und wagt lieber keine Prognose, wie die Abstimmung heute wohl ausgeht. Denn der Fraktionszwang ist bei dieser ethischen Debatte ausgesetzt.

Eröffnet die Türkei bald Schulen in Deutschland? In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass die türkische Regierung mit der Bundesregierung derzeit über ein Abkommen verhandelt, um analog zu den drei deutschen Auslandsschulen in der Türkei auch türkische Schulen in Deutschland zu eröffnen. Zwar wäre die türkische Regierung nicht direkt Träger der Schulen ist, dennoch gibt es Bedenken, dass die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdoğan versuchen könnte, über die Schulen türkische Jugendliche in Deutschland zu beeinflussen. Ähnliches geschieht ja schon durch den Islamverband Ditib, der Hunderte Moscheen in Deutschland betreibt. Über die Hintergründe, die Kritik, aber auch die Chancen berichtet der ZEIT-Redakteur und Islamwissenschaftler Arnfrid Schenk.

Und sonst so? Wo kann Bundesligist Alba Berlin sein Heimfinale absolvieren?



