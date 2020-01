Der Kohleausstieg ist eines der großen Vorhaben der Bundesregierung im Zuge des Klimapakets. Bis spätestens 2038 soll Deutschland aus der klimaschädlichen Stromgewinnung aus Stein- und Braunkohle aussteigen. Das hatte eine von der Regierung eingesetzte Kommission aus Politik, Wirtschaft und Klimaschützern vor einem Jahr entschieden. Streit um Finanzfragen und die Reihenfolge der Stilllegung von Kraftwerken hatte die Verabschiedung des Gesetzes jedoch bisher verzögert. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Braunkohleländer Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg haben sich nun in der Nacht zum Donnerstag geeinigt: Ein Fahrplan zum Aus für die klimaschädliche Kohle steht, Betreiber sollen Milliarden Euro Entschädigung erhalten und Kohleregionen sollen 40 Milliarden Euro für den Umbau ihrer Wirtschaft bekommen. Ist das der erhoffte Durchbruch und wurden bei dem Deal wesentliche Beschlüsse der Kohlekommission verletzt? Darüber spricht Fabian Scheler mit Petra Pinzler aus dem Politikressort der ZEIT.



Seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi 2011 herrscht in Libyen Chaos. Zahlreiche Gruppierungen ringen um die Macht: Die Türkei unterstützt die international weitgehend anerkannte Regierung von Ministerpräsident Fajis Al-Sarradsch. Russland stärkt – wie Ägypten, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) – General Chalifa Haftar. Am Sonntag findet im Berliner Kanzleramt deshalb die Libyen-Konferenz statt – der Versuch, einem Frieden im Bürgerkriegsland ein wenig näher zu kommen. Denn Europa hat erhebliches Interesse an Stabilität an der Südküste des Mittelmeeres, weil Libyen ein wichtiger Öllieferant der Europäischen Union ist. Außerdem hat sich das Land zu einem der wichtigsten Transitstaaten für Flüchtlinge entwickelt. Michael Thuman erklärt, was die Libyen-Konferenz eigentlich bringen soll, was Deutschland vorhat und woran Russland interessiert ist. Thuman ist außenpolitischer Korrespondent der ZEIT.



Mitarbeit: Alena Kammer, Anne Schwedt

Moderation: Fabian Scheler



