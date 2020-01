Militärisch lässt sich der Konflikt in Libyen nicht lösen, da sind sich im Grunde alle einig. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte deshalb am Sonntag zur großen Libyenkonferenz nach Berlin geladen. Teilgenommen haben Staats- und Regierungschefs der Länder, die in welcher Form auch immer an diesem Konflikt beteiligt sind. Am Ende des Tages einigten sie sich auf ein verbindliches Waffenembargo. Das bedeutet, dass die beiden libyschen Kriegsparteien keine Waffen mehr erhalten sollen. Die Einhaltung dieses Embargos sollen die Vereinten Nationen überwachen. Warum diese Erklärung ein echter Fortschritt ist, erklärt Michael Thumann, außenpolitischer Korrespondent der ZEIT, der die Konferenz im Kanzleramt begleitet hat. Er sagt: Es gibt zum ersten Mal so etwas wie Hoffnung für Libyen.



Nachdem die iranische Führung zugeben musste, für den Abschuss der ukrainischen Passagiermaschine verantwortlich zu sein, kam es im Land wieder zu Protesten. Sie waren nicht so groß und nicht so heftig wie die Proteste Ende des Jahres, als Zehntausende gegen die gestiegenen Benzinpreise auf die Straße gingen. Aber auch dieses Mal forderten die Demonstranten einen Regierungswechsel und eine andere Politik für den Iran. Doch obwohl sie nicht so brutal niedergeschlagen wurden, wie die Proteste Ende des Jahres, ebbten die Demonstrationen erstaunlich schnell wieder ab. Wie kam das? Und was kann Protest in einem Land wie dem Iran überhaupt bewirken? Darüber sprechen wir mit Luisa Hommerich, sie ist Redakteurin im Ressort Investigativ von ZEIT und ZEIT ONLINE und hat einen Teil ihres Studiums im Iran verbracht.



Außerdem: Lief doch gut für das deutsche Team. Und dann das.



Mitarbeit: Milan Ziebula, Anne Schwedt

Moderation: Simone Gaul



Alle Folgen unseres Podcasts finden Sie hier. Wenn Sie uns kontaktieren möchten, erreichen Sie uns per Mail unter wasjetzt@zeit.de.