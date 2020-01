Der französische Präsident Emmanuel Macron wird immer unbeliebter. Viele Franzosen fühlen sich betrogen von diesem Mann, der sich einst als Antipolitiker inszenierte und dann doch nur konservative, wirtschaftsfreundliche Politik machte. Seit Wochen schon protestieren die Menschen gegen sein Rentenreformpaket. Vorher waren die Gelbwesten wütend. Eine weiß diesen Unmut gut zu nutzen: die Rechtspopulistin Marine Le Pen. Sie hat angekündigt, für die Wahl im Jahr 2022 wieder als Präsidentin kandidieren zu wollen und momentan sind sie und ihre Partei Rassemblement National so beliebt wie nie. Das liegt auch an einem neuen Politikstil, denn Le Pen gibt sich neuerdings zahm und versöhnlich. Und sie hat den Umweltschutz für sich entdeckt. Eine echte Wende oder gefährliches Kalkül? Darüber spricht Simone Gaul mit Annika Joeres, freie Autorin für ZEIT ONLINE.

In dem schweizerischen Bergdorf Davos beginnt heute das 50. Weltwirtschaftsforum. Der deutsche Wirtschaftswissenschaftler Klaus Schwab hatte die Konferenz 1971 ins Leben gerufen um, wie er selbst sagt, "die Welt zu einem besseren Ort zu machen". Die Mächtigen sollen sich in einer Art globalem Dorf treffen und gesellschaftliche und wirtschaftliche Fragen jenseits des Tagesgeschäfts besprechen. In diesem Jahr soll es vor allem um Naturkatastrophen, Umweltschutz und Nachhaltigkeit gehen. Und Greta Thunberg ist auch wieder dabei. Für ZEIT ONLINE ist Marlies Uken, stellvertretende Ressortleiterin für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft nach Davos gereist, wir sprechen mit ihr darüber, wie sich die Konferenz verändert hat.

Und sonst so: Die Mitte Europas verschiebt sich. Aber das ist nicht unbedingt ein Grund zum Feiern.



