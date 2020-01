Die rätselhafte Lungenkrankheit breitet sich immer weiter aus: Das neue Coronavirus kann zu schweren Atembeschwerden, Lungenentzündungen und hohem Fieber führen. Mehrere Hundert Patienten werden in China behandelt, mehrere Menschen sind bereits gestorben. Und nicht nur da, auch in anderen Ländern wurden bereits Fälle gemeldet wie etwa in Thailand, Südkorea und Taiwan; inzwischen hat die Krankheit auch die USA erreicht. Die Vermutung liegt nahe, dass die ersten Erkrankten sich auf einem Fischmarkt in Wuhan mit dem Virus angesteckt haben – aber nun hat sich herausgestellt, dass das Virus auch von Mensch zu Mensch übertragen werden kann. Die Weltgesundheitsorganisation hat deshalb für heute ihren Notfallausschuss einberufen. Die Experten wollen darüber beraten, ob eine Gesundheitsnotlage ausgerufen werden soll. Was wissen wir eigentlich über diese Krankheiten, und müssen wir uns in Deutschland Sorgen machen? Das erklärt Jakob Simmank aus dem Wissensressort von ZEIT ONLINE.



Deutschland liegt bei der Abdeckung mit LTE im internationalen Vergleich maximal im Mittelfeld – noch hinter Kasachstan, Bolivien und Senegal. Das führt dazu, dass Deutschland bei der Digitalisierung den Anschluss zu verlieren droht, an Attraktivität als Wirtschaftsstandort nachlässt – und in Brandenburg sogar Notrufe scheitern. Diese Probleme sollten eigentlich mit der Einführung des Mobilfunkstandards der vierten Generation, LTE, gelöst werden. Die Grünen fordern inzwischen ein Recht auf Mobilfunk. Doch passiert ist nicht viel. ZEIT-ONLINE-Redakteurin Sara Schurmann erklärt, woran das liegt.

Und sonst so? Uniformen leider nicht von einer anderen Welt



Mitarbeit: Alena Kammer, Mathias Peer

Moderation: Rita Lauter



