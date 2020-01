Josef Joffe ist Mitglied des Herausgeberrats der ZEIT.

Es kommt nicht oft vor, dass die New York Times wie am 13. Januar über deutsche Kinderlieder berichtet. Die ungewöhnliche Aufmerksamkeit galt der Abwandlung eines Liedchens aus der Vorkriegszeit, das Oma noch als coole Alte gefeiert hatte – als "ganz patente Frau", die im Hühnerstall Motorrad fährt und in "Hollywood 'nen Cowboy spielt".

Nun ist sie zur "Umweltsau" mutiert. Sie mäht im SUV zwei Opas mit Rollator nieder und verdrückt umweltschädigendes Discounterfleisch. Vorhang auf für ein vertrautes B-Movie. Für die Redakteure vom WDR war es bloß eine harmlose Satire, für die New York Times war die Wut gegen den Song ein Menetekel, das von rechtsextremer Verschwörung kündete. Die üblichen Verdächtigen marschierten auf: die Empörten, die Beleidigten, die Schuldzuweiser und -abweiser. Links und rechts feuerten mit schwerem Kaliber.

Versuchen wir, dem Nachdenken eine Schneise zu schlagen. "Satire darf alles", lautet ein probater Spruch, insbesondere, wo es gegen die Mächtigen geht. Bei der Umweltsau-Oma hilft freilich die cleverste Dialektik nicht. Im Kampf um Deutungshoheit spielen die Alten weit unten in Machtliga; "Sau" ist im Deutschen weder ein Witz- noch ein Kosewort – ebenso wenig wie "Ziegenficker", das ein ZDF-Humorist dem Erdoğan anhängte – so fürchterlich der Möchtegernsultan auch ist.

Satire darf keine 155-mm-Granate sein, die das Ziel plattmacht. Satire überhebt sich nicht über ihr Opfer, um moralische Überlegenheit zu plakatieren. Die feine angelsächsische Art wie etwa in Friends oder Yes, Prime Minister denunziert nicht; der Gag soll den anderen nicht fertigmachen. Beide Seiten sollen miteinander lachen und spielerisch etwas weiser werden. Da müssen unsere TV-Comedians noch üben.

Auch ein bisschen doof

Im Krieg der Selbstgerechten ist Witz-als-Weisheit das erste Opfer. Rasch war eine Selbstverständlichkeit vom Tisch: Mitgefühl mit den Zielscheiben des Hohns, zumal die nicht gerade zu den Stärksten der Gesellschaft gehören. Stattdessen machte sich ein Verschwörungsnarrativ breit. Die Frage war nicht mehr: Was ist eigentlich so komisch daran, was Millionen herabwürdigt? Sondern: Wer hat den Kulturkampf angezettelt und mit welch bösartigen Motiven?

Die Reporterin der Times wusste es ganz genau, nachdem sie die korrekte Einschätzung hiesiger Medienschaffender verarbeitet hatte. Nicht die grannies, die Omas, hätten die Wut befeuert, sondern die "rechtsextremen Trolle", die in den sozialen Medien wühlten. Mithin war Granny nicht nur hysterisch, sondern, so der Subtext, auch ein bisschen doof. Sonst hätte sie sich nicht von den rechten Schurken manipulieren lassen.

Oma Umweltsau hatte schließlich keinen Ton gesagt, als der Schmähsong zum ersten Mal im November im WDR 2 zu hören war; folglich waren die arglistigen AfD-Jungs schuld. Statt Statistiken lieferte die Reporterin wohlgesetzte Zitate von Gleichdenkenden, die bestätigten, was den Rechten angelastet werden müsse: eine Hetzkampagne, die Oma und Opa instrumentalisierte.

Zitieren wir dagegen Tom Buhrow, den WDR-Intendanten, der angeblich das Spiel nicht durchschaut hatte: "Es gibt oft auch eine Instrumentalisierung von rechts", berichtete er. Es ließe sich aber sehr wohl "unterscheiden zwischen dem, was orchestriert ist, und dem, was echte Gefühlsäußerungen (…) sind." Hunderte von Alten und deren Enkel seien am Telefon gewesen. "Diese Menschen waren nicht Teil einer orchestrierten Sache." Folglich ließ er das Lied absetzen und entschuldigte sich bei der WDR-Klientel.