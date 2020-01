Der Ton in der Krise im Nahen Osten wird schärfer. Nach der Tötung des ranghohen iranischen Generals Kassem Soleimani durch amerikanische Raketen hat US-Präsident Donald Trump klare Drohungen ausgesprochen. Diese sollen den Iran offenbar von einem möglichen Vergeltungschlag abbringen. Sollte der Iran US-Bürger oder amerikanische Armeeposten angreifen, würden die USA "sehr schnell und sehr hart" militärisch kontern, schrieb Trump im Kurznachrichtendienst Twitter. Das US-Militär habe 52 wichtige iranische Ziele ins Visier genommen, die es in dem Fall bombardieren werde.



Trump begründete die Zahl von 52 ausgewählten Orten mit einem Verweis auf "52 amerikanische Geiseln". Er bezieht sich damit auf die Botschaftsbesetzung vor 40 Jahren: Iranische Studenten hatten im November 1979 die US-Botschaft in Teheran besetzt, um gegen die Aufnahme des gestürzten Schahs Reza Pahlavi in den USA zu demonstrieren. Sie nahmen 52 US-Botschaftsangehörige als Geiseln und forderten die Auslieferung des Schahs. Washington verhängte Sanktionen, die Geiselnahme endete nach 444 Tagen. Wegen des Vorfalls brachen seinerzeit die USA die diplomatischen Beziehungen zum Iran ab.



Soleimani, Kommandeur der iranischen Al-Kuds-Brigaden, und Abu Mahdi al-Muhandis, der Vizechef der Hasched-al-Schaabi-Milizen, waren in der Nacht zum Freitag nahe dem Flughafen von Bagdad durch einen Drohnenangriff getötet worden, den der US-Präsident angeordnet hatte. Soleimani war faktisch der zweitwichtigste Mann im Iran hinter dem Obersten Führer Chamenei. Er stand auf der Terrorliste der Europäischen Union und gilt als einer der Hauptverantwortlichen für den Export von Terror und Gewalt mit vielen Toten.

Trump: Keine weiteren Drohungen

Seine Tötung hatte die Spannung in der Region vertieft. Am Samstag schlug eine Rakete nahe der amerikanischen Botschaft in Bagdad ein. Weitere Geschosse trafen den Luftwaffenstützpunkt Al-Balad, auf dem auch US-Soldaten untergebracht sind. Seitdem sind US-Truppen in Alarmbereitschaft. "Die USA wollen keine weiteren Drohungen mehr", schrieb Trump auf Twitter. Die iranische Führung in Teheran hatte in der Nacht zum Freitag Vergeltung angekündigt. Die Rache des Irans werde "am richtigen Ort zur richtigen Zeit" erfolgen. Trump sagte, die USA hätten gehandelt, "um einen Krieg zu stoppen", nicht um einen Krieg zu beginnen.

Mehrere westliche Staats- und Regierungschefs hatten nach der Tötung Soleimanis vor einer Eskalation im Nahen Osten gewarnt. Der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) ist mit seinem französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian, dem britischen Außenminister Dominic Raab und dem chinesischen Kollegen Wang Yi in Kontakt. Alle seien sich einig, dass jede Eskalation vermieden werden müsse. Vor allem sei es notwendig, die Stabilität und Souveränität des Irak und der gesamten Region zu erhalten.

Raab will einer britischen Regierungssprecherin zufolge am Donnerstag US-Außenminister Mike Pompeo in Washington treffen. Premierminister Boris Johnson werde in den nächsten Tagen wahrscheinlich mit US-Präsident Donald Trump, Kanzlerin Angela Merkel und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron über die Lage sprechen. Johnson hat sich bislang noch nicht öffentlich zu der Tötung von Soleimani geäußert.