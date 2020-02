In Hanau in Hessen werden neun Menschen mit Migrationshintergrund erschossen. Sechs Menschen wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter, Tobias R., und seine Mutter werden später tot aufgefunden. Das "Manifest", das der 43-jährige Mann, im Internet hinterlassen hat, weist der Bundesanwaltschaft zufolge eine "zutiefst rassistische Gesinnung" auf. Auch Verschwörungstheorien äußert er. Wie kommt so jemand an einen Waffenschein? Und vor allem: Nach den NSU-Morden, der Tötung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, dem antisemitischen Anschlag in Halle: Wird rechter Terror in Deutschland ernsthaft genug angegangen? Tom Sundermann, der für ZEIT ONLINE über Rechtsextremismus berichtet, ordnet die Tat ein.

Viele Politikerinnen und Politiker zeigten sich bestürzt über den Angriff. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) sagte an Menschen mit Migrationshintergrund gerichtet: "Ich weiß, dass Sie jetzt Angst haben. Ich möchte Ihnen sagen, ich verstehe das. Aber umso mehr gilt, dass wir alles tun, alles, was wir können, um gegen Rassismus, Hetze und Hass anzukämpfen." Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach vom "Gift des Rassismus'" in der Gesellschaft. Der Zentralrat der Muslime forderte eigene Schutzmaßnahmen für Muslime. Rechtsradikale Terroristen fühlten sich durch "jahrzehntelange Untätigkeit" der Politik und der Sicherheitsbehörden beim Schutz der deutschen Muslime und Minderheiten "ermutigt, derartig mörderische Taten zu verüben". Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) kündigte an, die Polizeipräsenz am Wochenende bei den diversen Großveranstaltungen im Land zu erhöhen, zum Schutz vor Nachahmungstätern. ZEIT-ONLINE-Redakteur Christian Vooren war in Hanau unterwegs. Wie reagieren die Menschen dort auf den Anschlag?

Mitarbeit: Jona Spreter, Anne Schwedt

Moderation: Rita Lauter

