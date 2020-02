Jetzt hat die politische Krise in Thüringen auch die Bundesebene erreicht: Nach einem Jahr und zwei Monaten an der CDU-Spitze hat Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Rückzug als Parteivorsitzende angekündigt und begründet dies mit einem ungeklärten Verhältnis von Teilen der CDU zu AfD und Linke. Wer hat die besten Chancen auf die Nachfolge? Friedrich Merz, Jens Spahn oder doch Armin Laschet? Und wie geht es jetzt in Thüringen weiter? Darüber spricht Moderatorin Erica Zingher mit Lisa Caspari aus dem Politikressort von ZEIT ONLINE.

Nach dem Auszählungsdebakel in Iowa gehen die Vorwahlen für die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten im Bundesstaat New Hampshire weiter. Als Favoriten gelten Bernie Sanders und Pete Buttigieg, während Ex-Vizepräsident Joe Biden nach dem vierten Platz in Iowa an Aufmerksamkeit verliert. Jörg Wimalasena, US-Korrespondent von ZEIT ONLINE, ist vor Ort und berichtet, wer die größten Chancen auf einen Sieg in New Hampshire hat.

Und sonst so? Nach heftiger Kritik im vergangenen Jahr wollte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in diesem Jahr der iranischen Führung eigentlich nicht zum Nationalfeiertag gratulieren. Dennoch wurde nun ein Glückwunschtelegramm an die Führung in Teheran übermittelt.



Mitarbeit: Johann Stephanowitz und Mathias Peer

Moderation: Erica Zingher



Alle Folgen unseres Podcasts finden Sie hier. Fragen, Kritik, Anregungen? Sie erreichen uns unter wasjetzt@zeit.de.