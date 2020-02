In Europa steigt die Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus. Vor allem Italien droht sich zu einem Krisenherd zu entwickeln. In den nördlichen Regionen Venetien, Piemont und Lombardei haben sich seit Donnerstag mehr als 200 Menschen mit dem Virus Sars-Cov-2 infiziert, fünf sind gestorben. Die italienischen Behörden reagierten mit drastischen Maßnahmen: Betroffene Gemeinden wurden unter Quarantäne gestellt, Schulen geschlossen und in Venedig wurde der Karneval abgesagt. Österreich hat zwischendurch den Zugverkehr nach Italien eingestellt. Das Ziel: die weitere schnelle Ausbreitung des Virus einzudämmen. Wenn das nicht gelingt, wenn sich der neue Erreger weltweit verbreitet, droht eine Pandemie. Bis jetzt hatte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Begriff vermieden. Wie dramatisch ist die Lage in Italien? Und warum haben sich so viele Menschen in so kurzer Zeit infiziert? Über das Krisenmanagement der Behörden und die möglichen Gefahren spricht Mounia Meiborg mit Andrea Affaticati, die als freie Journalistin für ZEIT ONLINE aus Mailand, der Hauptstadt der besonders betroffenen Lombardei, berichtet.

Die Welt der Politik und Macht stellen wir uns ja ganz gerne skandalös vor, voller heimlicher Affären und pikanter Sexgeschichten. Sex, Macht, Politik – das scheint zusammenzugehören. Gefüttert wird unsere Fantasie dabei von Serien wie House of Cards, in denen angehende US-Präsidenten sich heimlich mit Journalistinnen vergnügen und Kongressabgeordnete den Lobbyisten verführen. In der realen Welt scheint es dann aber doch eher bieder zuzugehen. Der letzte größere Skandal in der deutschen Spitzenpolitik liegt schon einige Jahre zurück: Im Ja­nu­ar 2007 wur­de bekannt, dass Horst See­ho­fer ei­ne Af­fä­re mit ei­ner jun­gen Frau hat­te, die im Bü­ro ei­nes Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten ar­bei­te­te und mit der er auch ein Kind hat. Haben deutsche Politikerinnen und Politiker heute weniger Affären als früher? Und woran liegt das? Tina Hildebrandt, Chefkorrespondentin der ZEIT, hat zu den erotischen Abenteuern in der deutschen Politik und veränderten Moralvorstellungen recherchiert.

Und sonst so? Geschirrspülen steigert die Lebenserwartung.



Mitarbeit: Sophia Hofer, Christina Felschen

Moderation: Mounia Meiborg

