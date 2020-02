Täglich werden inzwischen in Deutschland neue Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn sieht Deutschland "am Beginn einer Corona-Epidemie". Zusammen mit Innenminister Horst Seehofer (CSU) hat er am Donnerstag den neu eingerichteten Krisenstab vorgestellt. Über die Dunkelziffer der Erkrankten könne man nur spekulieren, vor allem müssten die Infektionsketten in und nach Deutschland unterbrochen werden, sagte Spahn auf einer Pressekonferenz. Ob eine Abriegelung ganzer Städte wie in China sinnvoll ist, solle jedes Land für sich entscheiden. Linda Fischer schreibt für ZEIT ONLINE über das Coronavirus, und erklärt im Podcast, wie gut Deutschland auf eine Epidemie vorbereitet ist, welche Maßnahmen zur Eindämmung infrage kommen und wie man sich vor Ansteckungen schützt.



Die erste Phase der Anhörungen von WikiLeaks-Gründer Julian Assange geht heute zu Ende. In London müssen Gerichte klären, ob er an die USA ausgeliefert wird. Dem 48-Jährigen wird die Publikation geheimer diplomatischer und militärischer Dokumente vorgeworfen, wodurch die USA ihre nationale Sicherheit gefährdet sehen. Im Kern der Verhandlung stehen die Veröffentlichungen des Collateral-Murder-Videos, das die Tötung von Journalisten und Zivilisten in Bagdad dokumentiert. Auch Berichte der US-Armee über die Kriege im Irak und Iran und etwa 250.000 Diplomatendepeschen aus dem US-Außenministerium sind durch WikiLeaks öffentlich gemacht worden. Die Anklagepunkte fallen unter den Espionage Act – und Assange drohen in den USA bis zu 175 Jahre Haft, sollte er ausgeliefert werden. ZEIT-ONLINE-Digitalredakteurin Meike Laaff spricht über die bisherigen Ergebnisse der Anhörung, und erläutert, was der Umgang der US-Regierung mit Assange über ihr Verhältnis zur Pressefreiheit aussagt.



Und sonst so? Wer bekommt den Goldenen Bären?

Mitarbeit: Ivana Sokola, Anne Schwedt

Moderation: Ole Pflüger



Alle Folgen unseres Podcasts finden Sie hier. Fragen, Kritik, Anregungen? Sie erreichen uns unter wasjetzt@zeit.de