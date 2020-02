Eine Pandemie – eine Epidemie, die sich weltweit ausbereitet – ist das Maß aller Ängste. Sie schlägt unsichtbar zu, sie mordet ohne Grenzen, sie ist im Unterbewusstsein der Menschheit verankert. Und anders als der Weltuntergang durch Erwärmung ist die Wuhan-Katastrophe hier und jetzt – keine Prophezeiung, die irgendwann wahr werden könnte.

Der Angriff der gespenstischen Menschenfeinde, der Viren und Bazillen, ist eine vertraute Geißel; Typhus raffte ein Viertel der Athener im fünften Jahrhundert v. Chr. dahin. Doch hält die Neuzeit einen Trost bereit. Anders als unsere Vorfahren können wir inzwischen die Feinde identifizieren, eindämmen und schließlich entwaffnen. Man erinnere sich an Sars zu Beginn dieses Jahrtausends, eine Epidemie, die durch ein ähnliches Coronavirus wie die Wuhan-Variante ausgelöst wurde. Damals sind in China 350 Menschen gestorben, dann war das Monstrum unter Kontrolle.

Josef Joffe ist Mitglied des Herausgeberrats der ZEIT.

Vergleichen wir diesen glimpflichen Ausgang mit den Schrecken früherer Jahrhunderte. Im alten Rom des zweiten Jahrhunderts n. Chr. gab es keine Abwehr gegen die Pocken, die an die fünf Millionen umbrachten. Im 14. Jahrhundert meuchelte die Pest an die 75 Millionen Menschen quer durch Eurasien. Nach dem Ersten Weltkrieg forderte die Spanische Grippe allein in zwei Jahren 50 oder geschätzt sogar bis zu 100 Millionen Menschenleben. Dagegen war das Gemetzel in den Schützengräben (zehn Millionen in vier Jahren) geradezu "bescheiden".

Die Liste lässt sich endlos verlängern, aber der Megatod, der einst Schicksal war, lässt sich nun zumindest bändigen. Was früher Millionen gemordet hat, ist entweder weitgehend ausgerottet oder therapierbar – Pest, Cholera, Masern, Malaria, Lepra, Polio, Tuberkulose –, jedenfalls in der westlichen Welt. TB und die gemeine Grippe bringen noch immer Hunderttausende um, aber das ist ein diffuses, "eingepreistes" Phänomen, das war schon immer so. Bei Sars, Mers und der Wuhan-Epidemie – allesamt Corona-Abarten – versetzt uns dagegen zweierlei in Panik. Einmal der virale Erreger: Gegen den sind auch die cleversten Antibiotika machtlos, sie können nur bakterielle Sekundärerkrankungen bekämpfen. Zum zweiten quält die unheimlich rasche Ausbreitung.

Flugzeuge sind eben schneller als Füße, Pferde und Schiffe in antiken Zeiten. Schneller als Flöhe, welche die Pest verbreiteten. Deren Sprungweite liegt im Meter-Bereich. Ein Großraum-Jet schafft 10.000 Kilometer in zwölf Stunden. Was im Dezember in Wuhan begann, droht sich rings um die Welt zu verbreiten – kein Wunder. In China gab es zu Sars-Zeiten nur 170 Millionen Fluggäste pro Jahr, jetzt sind es 1,2 Milliarden.

Doch vergessen wir bei aller gerechtfertigten Besorgnis nicht die besseren Nachrichten. Die Erreger reisen zwar im Jet durch die Welt, aber die moderne Medizin ist seit Paul Ehrlichs Zeiten (er erfand 1909 einen chemischen Kampfstoff gegen Mikroben) nicht gerade faul gewesen. Schon 1944 war ein echtes Antibiotikum im Einsatz bei US-Invasionstruppen in Europa, Penicillium notatum aus dem Labor von Alexander Fleming. Seit den Sechzigerjahren sind an die 50 antivirale Medikamente auf den Markt gekommen, denken wir allein an die Eindämmung von Herpes und Aids.